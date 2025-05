Von der Leyen azonnal üzent Washingtonba a Putyin–Trump hívás miatt

Donald Trump és Vlagyimir Putyin több mint kétórás telefonbeszélgetést folytattak, amelyről mindkét fél optimista hangvételben nyilatkozott. Az amerikai államfő szerint a beszélgetés „nagyon jól ment”, a „hangulata és szellemisége kiváló volt”, és hozzátette: Oroszország a háború lezárása után egy nagyobb kereskedelmi megállapodás megkötésére törekszik. Szerinte Ukrajna is haszonélvezője lehet a háború utáni kereskedelemnek és újjáépítésnek.

Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy a feltételeket csak a két fél ismeri, így a tárgyalásokat nekik kell lefolytatniuk, Putyinnal pedig abban állapodtak meg, hogy ezeket azonnal meg is kezdi Moszkva és Kijev.

A Kreml a hívást követően közölte: Putyin nyitott egy jövőbeli békememorandum kidolgozására, és ideiglenes tűzszünet is lehetséges, ha megfelelő megállapodások születnek. Ugyanakkor az orosz elnök ismét hangsúlyozta, hogy a

konfliktus gyökereit kell felszámolni.

Az orosz elnök eddigi retorikájában ez Zelenszkij eltávolítását, egy oroszbarát bábkormány felállítását és öt ukrán régió bekebelezését jelenti. Mindez élesen szembemegy a béketörekvések nyilvános céljaival, és megkérdőjelezi Moszkva valódi szándékait.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy X-bejegyzésben reagált a fejleményekre:

Jó megbeszélést folytattunk Donald Trump elnökkel, Emmanuel Macron elnökkel, Giorgia Meloni miniszterelnökkel, Alexander Stubb elnökkel, Friedrich Merz kancellárral és Volodimir Zelenszkij elnökkel, hogy tájékoztatást kapjunk Trump Putyinnal folytatott hívásáról.

Hozzátette: „Köszönet illeti Trump elnököt a tűzszünet eléréséért tett fáradhatatlan erőfeszítéseiért. Fontos, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett maradjon.

Mi pedig folytatjuk Volodimir Zelenszkij támogatását, hogy tartós békét érjünk el Ukrajnában.

