Immár nem titok: Moszkva legfontosabb követelésével folytatódik az orosz-ukrán tárgyalás, nagy lépés jöhet a béke felé

A második forduló, ahol a valódi tűzszünetről fogunk beszélni, a második forduló, ahol Ukrajna el nem kötelezett státuszáról, a második forduló, ahol a memorandum elkészítésének konkrét határidőiről fogunk beszélni, mindenekelőtt tartalmi szempontból fontos

– mondta a parlamenti képviselő.

Kiemelte, hogy a tervezett memorandum formájának kérdését egyelőre kár lenne túl korán megítélni, különösen azt, hogy milyen nyelven születhessen meg mindez. Szluckij szerint perpillanat az a legfontosabb, hogy mindenki egyformán fenntartsa az érdeklődését és a felek ne forduljanak el a megbeszélésektől. Az orosz képviselő egyben azt is kimondta, hogy szerinte ennek a dokumentumnak a jóváhagyásához nem lesz úgy szükség, mint anno a minszki egyezmények esetében. Kiemelte, hogy a testület maximum meghallgatásokat tarthat ebben a témában, de mindez az aláírással mindenképpen hatályba lép.

A belengetett témák mindegyike olyan, amely már a 2022-es ukrajnai orosz invázió körül is világos volt. Vlagyimir Putyin orosz elnök régóta követeli, hogy a kelet-európai ország ne lépjen be egyik nagy katonai szövetségbe sem, maradjon semleges. Korábban szó volt arról, hogy esetleg csatlakozna a NATO-hoz, de Donald Trump amerikai elnök beiktatása után Washington visszautasította ennek a lehetőségét. Az is

nagyon érdekes lesz, hogy a felek pontosan meddig adnak időt egymásnak a dokumentum végső változatának elkészüléséig.

Emlékezetes, hogy Kijev és Moszkva 1994-ben már írt valami hasonló megállapodást, akkor éppen Budapesten írták alá a memorandumot. Akkor az szerepelt a szövegben, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a szovjet érában gyártott 1700 nukleáris töltetről az orosz javára, amennyiben Oroszország elismeri a területi integritását, és nem indít támadást ellene. A dokumentumban foglaltak mintegy 20 éven keresztül teljesültek is, ám 2014 elején egy nagyon furcsa, összecsapásoktól mentes művelettel Putyin átvette az uralmat a Krímen.

