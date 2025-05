Dagad a botrány Amerikában: titkosszolgálati csevejek kerültek illetéktelen kezekbe

A Reuters számolt be az amerikai szivárogtatási botrány újabb fejezetéről. Május elején egy hacker feltörte Mike Waltz, korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó kommunikációs felületeit ám a jelentések szerint sokkal több tisztségviselővel folytatott párbeszédet szerzett meg, mint korábban ismert volt.

A lap körülbelül 60 egyedi kormányzati felhasználót azonosított a TeleMessage üzenetküldő platformon egy kiszivárgott adatgyűjteményben. A Distributed Denial of Secrets által biztosított dokumentumok között megtalálhatóak katasztrófavédelmi szolgálatoktól, vámtisztviselőktől, számos amerikai diplomáciai alkalmazottól, legalább egy Fehér Házi alkalmazottól és a Titkosszolgálat tagjaitól származó anyagok is. Sok közülük töredékes volt és egy napos időtartamot öleltek fel.

A TeleMessage alkalmazás akkor került rivaldafénybe, amikor Waltz egy április 30-i fotón éppen az alkalmazás adatvédelmi fókuszú Signal alkalmazásának verzióját ellenőrzi egy kabinetülésen. A Reuters nyomozása során az üzenetekben található telefonszámok alapján tudott azonosítani több érintettet, amely igazolhatja a dokumentumok valódiságát. Az üzenetek egyik címzettje meg is erősítette, hogy az elérhető adatok megfelelnek a valóságnak. Az ellenőrzés során

nem találtak semmilyen érzékeny információt, jellemzően inkább utazásokról esett bennük szó.

Jake Williams, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) korábbi kiberbiztonsági szakértője kiemelte, hogy még ha a lehallgatott szöveges üzenetek ártalmatlanok is voltak, a metaadatok gazdagsága – a kiszivárgott beszélgetések és csevegőcsoportok kiléte és időpontja – kémelhárítási kockázatot jelentett. Az amerikai kibervédelmi ügynökség (CISA) azt javasolta a felhasználóknak, hogy „hagyják abba a termék használatát”.

Az újabb ügy újfent komoly aggályokat vet fel az Egyesült Államok vezetőinek adatbiztonsági eljárásaival kapcsolatban, amely már bőven em az első eset. Korábban nagy port kavart, amikor Waltz véletlenül a The Atlantic újságíróját vette be egy titkos Signal csoportbeszélgetésbe, amelyben J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is benne voltak, a beszélgetés témáját pedig a jemeni húszi lázadók elleni csapások jelentették.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images