Hatalmas áttörést jelentettek az oroszok, de valami nagyon nem kerek a történetben

A közösségi médiában terjedő kép valójában egy teljesen más helyszínen készült, egy ukrán katonai pickup előtt - jelentette a DeepState elemzőcsoport. Az orosz bloggerek által terjesztett fotón állítólag orosz csapatok láthatók a zaporizzsjai területen található Novomikolajivka település közelében. Elmondások szerint ez viszont nem felel meg a valóságnak, az ukrán katonákhoz tartozó jármű Trojicke falu közelében akadt fenn a szögesdrótban éjszaka.

Regarding the footage allegedly showing Russian soldiers on the border with Dnipropetrovsk Oblast, I don't think this is actually where it claims to be. The border in the Novopavlivka direction is situated on a treeline, while the border in the Komar direction doesn't have any pic.twitter.com/VwkeZAUI9X