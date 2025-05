Szabályos dróneső hullott a kulcsfontosságú hadiipari üzemre, Oroszország is kénytelen volt elismerni a csapást

Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerdán közölte, hogy dróncsapást hajtottak végre az oroszországi Orjoli területen található Bolhov félvezetőgyár ellen, amely a Szuhoj vadászgépekhez, valamint az Iszkander és Kinzsal rakétákhoz gyárt alkatrészeket.

Az orosz hatóságok korábban azt állították, hogy egy éjszaka alatt több mint 150 ukrán drónt lőttek le különböző régiókban, ebből 53-at az Orjoli területen. Andrej Klicskov megyei kormányzó először tagadta a károkat, később azonban elismerte, hogy a félvezetőgyár és több lakóépület is megsérült.

Az ukrán vezérkar jelentése szerint tíz drón találta el a létesítményt, ami tüzet okozott. A támadás teljes következményeit még vizsgálják. A támadásról több felvétel is terjed a közösségi médiában.

Ukrainian drones attacked a semiconductor plant in Bolkhov, Oryol regionThis facility produces microelectronics for the needs of the Russian military. pic.twitter.com/S2wMVzKHZ4