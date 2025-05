Trump megígérte, és tartotta is a szavát – Nyílnak a kapuk az amerikai földgázexport előtt

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DOE) közzétette azt a tanulmányát, amely egy újabb fontos lépés a Biden-adminisztráció által elrendelt LNG-exportengedélyezési patthelyzet feloldásának folyamatában.

A DOE által bejelentett fejlemény fontos mérföldkő Amerika cseppfolyósított földgázra (LNG) épülő exportpolitikájának helyreállításában, és egyben megteremti a feltételeket a Trump-adminisztráció számára, hogy maradéktalanul kiaknázza az Egyesült Államok energiapiaci potenciálját.

Chris Wright energiaügyi miniszter szerint az LNG-export bővítése

jó Amerikának és jó a világnak.

A DOE ezek után megkezdi a függőben lévő LNG-exportkérelmek végleges jóváhagyását a szabadkereskedelmi megállapodással (FTA) nem rendelkező országok felé. Tala Goudarzi, a fosszilis energia és karbonmenedzsmentért felelős helyettes államtitkár kijelentette:

a tanulmány azt igazolja, hogy az LNG exportja támogatja az amerikai gazdaságot, megerősíti a szövetségeseket és fokozza a nemzetbiztonságot.

A DOE megállapítása szerint az Egyesült Államok elegendő földgázkészlettel rendelkezik a növekvő export kielégítésére anélkül, hogy ez jelentős hatást gyakorolna a hazai árakra. Utóbbi kijelentés ellentmond az amerikai Energiastatisztikai Hivatal (EIA) legfrissebb elemzésének, ami szerint a kiskereskedelmi villamosenergia-árak 2022 óta gyorsabb ütemben emelkednek, mint az infláció mértéke, és a rövid távú előrejelzések alapján 2026-ig további emelkedésre számítanak.

A folyamatot felerősítheti az is, hogy Trump törekvéseinek megfelelően nagyon egysíkúvá válik az amerikai áramtermelői portfólió - egyre nagyobb teret adva a gázalapú termelésnek. Mindeközben az Egyesült Államok szeretne jelentős gázexportőr is lenni, amely törekvést a kormányzati tisztviselők nyilatkozatai is jól példázzák. Viszont az üzleti érdek ütközik a lakosságival: hiszen az exportáló cégek szeretnék minél magasabban tartani a földgáz árát annak érdekében, hogy többet tudjanak keresni rajta. Ráadásul a kitermelőkön is nagy a nyomás, a belföldi lakossági felhasználás növekedése mellett a globális LNG igény is folyamatosan nő, így a felfutó gázkereslet további nyomást helyez az árakra.

De honnan indul az egész történet?

Az egész ügy 2024 elején kezdődött, amikor is a Biden-adminisztráció ideiglenesen felfüggesztette az új LNG exportengedélyek kiadását, hogy felülvizsgálja azok gazdasági, környezeti és nemzetbiztonsági hatásait. Míg a döntést a legtöbb környezetvédelmi csoport üdvözölte, addig az iparági szereplők és Trump is bírálták azt, mondván, hogy ez veszélyezteti az amerikai energiaipart és szövetségeseik - köztük az EU - energiaellátását.

2024 júliusában egy louisianai szövetségi bíró felfüggesztette a tiltást, miután 16 állam jogi úton megtámadta azt, arra hivatkozva, hogy az károsítja gazdaságukat. Ennek ellenére az amerikai Energiaügyi Minisztérium nem adott ki új engedélyeket és folytatta a felülvizsgálatot. A Trump kampányában többször is ígéretet tett az előző vezetés döntésének visszavonására és az engedélykérelmek gyors jóváhagyására. Bár az eredeti tervek szerint már hivatalba lépésének első napján kiadta volna ezeket az engedélyeket, ezek csak most realizálódnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images