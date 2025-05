Tűpontos csapást hajtott végre a rettegett Iszkander, súlyosak a veszteségek

A légicsapásra Szumi megyében, Sosztka térségében került sor. A település egyébként kb. 50 kilométerre van az orosz-ukrán határtól, így a kisebb hatótávolságú orosz rakétarendszerek hatótávolságán belül található.

Az oroszok által megosztott felvételen jól látható: a zavartalanul röpködő orosz drón azonosítja a kiképzésre érkező ukrán katonákat, majd egy másik felvételen (a kettő közt eltelt idő ismeretlen) már a légicsapást mutatják be.

Iskander-M Missile strike on a claimed Ukrainian training center(1st Special Force/Purpose Brigade) in Shostka, Sumy RegionNot confirmed yet, since apparently this Strike apparently happened exactly 1h ago pic.twitter.com/zpiS46ih0m