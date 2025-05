Arcpirító kudarcot vallott Észak-Korea új szuperfegyvere - Ezt még Kim Dzsongun sem hagyta szó nélkül

Szerda este súlyos baleset történt egy új észak-koreai hadihajó, egy 5000 tonnás romboló vízre bocsátása során. Kim Dzsongün észak-koreai vezető szemtanúja volt a sikertelen vízre bocsátásnak és a KCNA állami hírügynökségnek nyilatkozva

"bűncselekménynek" nevezte a történteket, amelyeket "nem lehet tolerálni".

Kim szerint a baleset "megalázta államunk méltóságát és önbecsülését", és a romboló azonnali helyreállítása "nem csupán gyakorlati kérdés, hanem közvetlenül az állam tekintélyéhez kapcsolódó politikai kérdés" - írja a KCNA.

Chongjin Shipyard North Korea sinking of the newest Choe Hyon-class of guided missile destroyers (DDGHM) (Second ship in class currently unnamed likely Hull Number 52) Original Statement From KCNA states pic.twitter.com/oRWf8OYZGa