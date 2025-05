Azonnal kamatoztatná Peking a J-10C világraszóló sikerét: Amerika hátsó udvarában bukkanhatnak fel a kínai vadászgépek

Kolumbia a múlt héten vált a 23. latin-amerikai országgá, amely csatlakozott a kínai kezdeményezéshez, Gustavo Petro kolumbiai elnök kínai látogatása során. Az államfő a megállapodás aláírásáról készült videót közzétéve kijelentette:

Külkapcsolataink története megváltozik. Mostantól Kolumbia egyenlő alapon és szabadon fog kapcsolatot tartani az egész világgal.

Az Egyesült Államok többször figyelmeztette a latin-amerikai országokat a BRI-ben való részvétel kockázataira, aggodalmát fejezve ki az adósságcsapdák, a szuverenitás, az átláthatóság és a stratégiai befolyás miatt. Kolumbia csatlakozása néhány hónappal az Washington és Bogotá közötti januári diplomáciai feszültség után történt, amikor Petro elnök megtagadta az illegális bevándorlók amerikai katonai repülőgépen történő visszatoloncolását.

Ebben a helyzetben külön pikantériája ad, hogy a dél-amerikai ország neve a fegyverbeszerzéseknél is felmerült. Peking két tucat J-10CE Vigorous Dragon vadászgép eladását is felajánlotta Kolumbiának, bár ezt hivatalosan egyik fél sem erősítette meg. A kínai ajánlat bonyolult helyzetet teremthet Kolumbia számára, amely nemrég jelentette be, hogy svéd Saab Gripen-E vadászgépeket vásárol elöregedett Kfir vadászgépeinek lecserélésére. A Gripen-E amerikai motorokkal működik, ami aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államok esetleg megvétózhatja az eladást, ha a két ország közötti feszültségek tovább nőnek.

Kína állítólag megpróbálja kihasználni ezeket az aggodalmakat, és azzal érvel, hogy a J-10C már harci körülmények között is bizonyított, utalva ezzel arra, hogy május elején információk szerint Pakisztán ilyen típusú gépekkel lőtt le öt indiai harci repülőt. Peking állítólag biztosította Petrót, hogy nem fogja megvétózni a repülőgépek bevetését vagy visszatartani a pótalkatrészeket. A vadászgéppel kapcsolatos ajánlat Kína újabb stratégiai lépése lehet, hogy megvesse lábát Latin-Amerikában és felváltsa az Egyesült Államokat mint a régió fő fegyverszállítóját. Korábban Kína JF-17 Block III repülőgépeket ajánlott Argentínának, amely végül mégis használt dán F-16-osok mellett döntött. 2025 januárjában Brazíliának is felajánlotta a J-10C megvásárlását.

Az említett J-10C vadászgépet gyakran a továbbfejlesztett amerikai F-16 Fighting Falcon változatokhoz hasonlítják. Saját fejlesztésű AESA radarral, infravörös érzékelővel, WS-10B motorral és PL-15 levegő-levegő rakétákkal rendelkezik. Csúcstechnológiás képességei közé tartozik az elektronikus hadviselés, a számítógépesített üveg pilótafülke, a precíziós földi csapásmérés és a látótávolságon túli harc. A kínai J-10C és a svéd Gripen-E összehasonlítható repülőgépek, néhány figyelemreméltó különbséggel. A Gripen maximális sebessége Mach 2, szemben a J-10CE Mach 1,8-as sebességével. A Gripen harci hatótávolsága körülbelül 2800 kilométer, míg a J-10C-é 2600 kilométer. A J-10C azonban jobb tolóerővel rendelkezik, és olcsóbb is a svéd gépeknél. A J-10C élvonalbeli jellemzői ellenére

Kolumbia valószínűleg nem választja a kínai opciót, ha az ország előnyben részesíti a brazil Gripen gépekkel való együttműködési képességet egy új külföldi repülőgéppel szemben.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 16. Akkora győzelmet aratott a kínai J-10C, hogy már Amerikában is kénytelenek elismerni a képességeit

Címlapkép forrása: Yu Hongchun/VCG via Getty Images