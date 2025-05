Figyelmeztet az ukrán parancsnok: nagyon felpörögtek az oroszok, ami eddig volt, az csak a kezdet lehet

Hamarosan akár napi 500 drónt is indíthat Moszkva Ukrajna területe ellen, amely egyre komolyabb kihívást fog jelenteni a légvédelem számára. Denisz Jaroszlavszkij parancsnok egy műsorban arra figyelmeztetett, hogy a közelmúltban a dróngyárak ellen elkövetett ukrán csapások nem voltak elegendőek ahhoz, Kijev elérje a célját. A megfigyelési feladatokat végző ukrán katona azt állítja, hogy Moszkva

továbbra is sikereket ért el az üzemek kapacitásának felpörgetésében, ez pedig minden eddiginél nagyobb támadásokkal fenyegeti Ukrajnát.

️ Russia may soon be able to launch up to 500 attack drones a day, according to Ukrainian reconnaissance commander Yaroslavskyi. Despite Ukrainian UAV strikes targeting drone factories deep inside Russia, Moscow has managed to ramp up productionshowing just how fast their pic.twitter.com/RmzxOIM1Df