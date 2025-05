Hírszerzési jelentés: átfogó támadásba lendültek az oroszok Ukrajna ellen, Magyarország is érintett lehet

A Kyiv Post számolt be arról, hogy nyugati hírszerzési információk szerint az oroszok az ukrán határvonalak közelében hajtottak végre több országot érintő nagyszabású megfigyelési akciót.

Több forrás szerint orosz katonai hackerek megpróbáltak hozzáférést szerezni mintegy 10 ezer ukrán határkamerához, hogy ezeken keresztül figyeljék meg a Kijevnek érkező katonai segélyszállítmányokat. Ezt a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) tanácsadói jegyzetben közölte, hogy az akciót az orosz GRU 26165-ös egysége, más néven Fancy Bear vagy APT28 hajtotta végre, amely már évek óta támad különféle nyugati célpontokat. A közlemény szerint az akció sikerrel járt, rengeteg kamera képét tudták megszerezni, főleg a határátkelők, vasútállomások és katonai bázisok közelében.

A jelentés kiemelte, hogy a támadásban Ukrajna mellett más országok is érintettek: Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország néhány kameráját is elérhette az oroszok hozzáférési szándéka. Ezeken keresztül azt követték nyomon, hogy haladnak-e el katonai segélyszállítmányok a kelet-európai szomszédjuk felé.

Ezek a szereplők valószínűleg a magán- és önkormányzati kamerákhoz való hozzáférést használták fel az Ukrajnába érkező szállítmányok megfigyelésére

– áll az NCSC az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és más szövetséges nemzetek kiberügynökségeivel közös tanácsadásában.

A hírszerzés feltárta, hogy milyen módszerekkel sikerült jogosultságot szerezniük az orosz hackereknek: lopott jelszavakat használtak fel, adathalász leveleket küldtek ki, valamint pornográfiát és hamis állásajánlatokat tartalmazó linkeket küldtek a célszemélyeknek. Olyan is előfordult, hogy a mesterséges intelligencia segítségét vették igénybe, hogy hangalapú hozzáférést kapjanak. A művelet egyben arra is irányult, hogy érzékeny információkhoz jussanak, így a menetrendeket akarták megtudni, illetve a vonatok szállítási jegyzéke is érdekelte a támadókat. Paul Chichester, az NCSC műveleti igazgatója arra sürgette az érintett vállalatokat, hogy erősítsék meg a kibervédelmüket.

Az nem derült ki, hogy melyik országban hány kamerához férhettek hozzá az oroszok, vagy mely vállalatokat érintette az ügy.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images