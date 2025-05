Súlyos repülőgép-baleset történt Amerikában: lakóházak kaptak lángra

A San Diego-i rendőrség közleményben erősítette meg, hogy a baleset a város Murphy Canyon nevű körzetében történt.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hányan tartózkodtak a gépen, illetve hogy bárki életét vesztette-e. A Sky News beszámolója szerint környékbeli autók és

körülbelül 15 ház lángra kapott,

és több háztömb lakóit evakuálni kellett.

Mindent beborít a repülőgép-üzemanyag

- nyilatkozta Dan Eddy, a tűzoltóság helyettes parancsnoka. "A fő célunk az, hogy átkutassuk az összes házat, és mindenkit azonnal kihozzunk" - mondta. Állítólag több otthont közvetlenül eltalált a lezuhant repülő, és óriási "törmelékmező" keletkezett.

BREAKING: plane crashes into a Tierrasanta neighborhood.. live team coverage now on Mornings @CBS8