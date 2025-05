Így (nem) épül a kkv-kra támaszkodó magyar hadiipar

Tomka Barnabás, hadiipari tanácsadó 2025. május 23. 08:00

Immár tizedik éve zajlik a program formájában meghirdetett és elindított haderőfejlesztés, a Magyar Honvédség átfogó modernizációja, amellyel párhuzamosan a kormányzat a magyar hadiipar újjáépítését is célul tűzte ki. Egy évtized elteltével már joggal várhatók el ezen a területen is kézzel fogható eredmények, illetve vonhatók le alapvető következtetések, tehetőek általános érvényű megállapítások. Különösen fontos lenne látni a kkv-k érintettségét és sikerességét ebben a folyamatban, hiszen ahogy általánosságban a gazdaság, úgy az újjáépülő hazai hadiipar gerincét is magyar tulajdonú cégeknek kellene adniuk.