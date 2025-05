Megjöttek a felvételek: ez lehet Észak-Korea történelmének egyik legsúlyosabb katonai kudarca

Megrongálódott a vízre bocsátáskor egy új észak-koreai romboló Kim Dzsongün észak-koreai vezető jelenlétében szerda este. Csütörtökre kiderült:

a Csoe Hjon osztályú rakétás romboló az oldalára borult és súlyos károkat szenvedett.

Péntek reggelre műholdfelvételek kerültek ki az incidensről: az látható rajta, ahogy Észak-Korea kék ponyvákkal takarta le a felborult hadihajót - az is lehet, hogy valamilyen módon ezzel próbálják meg stabilizálni a szerkezetet.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space captured today by shows the latest Choe Hyon-class guided-missile destroyer of the Korean People's Navy partially sunk at the Chongjin Shipyard in North Korea, following yesterdays failed launch attended by Kim Jong Un. @osc_london