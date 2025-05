Itt a következő országvezető, akit Donald Trump az Ovális Iroda szégyenpadjára ültetett – Tényleg népirtás tombol a fehérek ellen?

Annak idején csak néhány udvarias gesztusra, jó pár kézfogásra és diplomatikus bájcsevejre kellett számítania a világ vezetői politikusainak, ha az amerikai elnöknél tettek látogatást, és az ajtók bezárása előtt közösen válaszoltak a sajtó kérdéseire. Donald Trump második ciklusa alatt azonban más forgatókönyvekre is fel kell készülnie a Fehér Házban fogadott országvezetőknek: lassan külön illemtankönyvet lehetne írni, hogy miképp érdemes reagálni arra, ha az amerikai elnök (vagy egyik beosztottja) éles kritikával vagy kellemetlen, esetleg sértő kijelentésekkel bombáz minket a nyilvánosság előtt. Februárban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – emlékezetes módon – nem hagyta magát, és ki is dobták a Fehér Házból; majd áprilisban Mark Carney kanadai miniszterelnöknek kellett egyensúlyoznia a határozottság és a szívélyesség között, amikor Trump szóba hozta az 51. amerikai állammá válás ötletét. A héten Dél-Afrika elnökén volt a sor, hogy bizonyítsa, rátermetten tudja kezelni az amerikai elnök kiszámíthatatlanságát, miközben Trump – egy televíziót előguríttatva – nem kevesebbel vádolta, mint hogy elnézi az országában zajló, fehérek elleni népirtást.

Hiába édesgették Trumpot

Cyril Ramaphosa, Dél-Afrika elnöke szerdán látogatott Washingtonba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Ahogy általában lenni szokott az ilyen alkalmakkor, a sajtótájékoztató baráti hangnemben vette kezdetét, és mindkét fél a háláját fejezte ki a másiknak – jóllehet Trump már ekkor hozzátette, hogy bár Ramaphosát sokan „mélyen tisztelik,” egyesek számára „ellentmondásos.”

Az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) nevű balközép pártot vezető elnök elsősorban kereskedelmi kérdésekről érkezett tárgyalni az amerikai fővárosba, és kimondott célja a két ország feszültté vált kapcsolatának helyreállítása volt. Trump ráadásul áprilisban 31%-os vámot lengetett be az országgal szemben, melynek Kína után az Egyesült Államok a második legfontosabb kereskedelmi partnere.

A simulékonynak mutatkozó és tréfálkozó Ramaphosa tehát igyekezte a lehető legjobb benyomást kelteni: még két világklasszis dél-afrikai golfozót – Ernie Elst és Retief Goosent – is magával hozta az Ovális Irodába, hogy lenyűgözze a labdajátékért rajongó Trumpot. Sőt, még azt is megemlítette, hogy amerikai kollégájának javaslatára ő maga is gyakorolni kezdte a golfot.

Az ezt követő újságírói kérdések nagy része viszont Trump azon korábban hangoztatott vádjait firtatta, miszerint a fehér dél-afrikaiakat faji alapon üldözik, és szabályos népirtás zajlik ellenük.

A Trump-adminisztráció emiatt 59 afrikánernek, azaz főleg holland gyarmatosítóktól és telepesektől leszármazott dél-afrikainak adott gyorsított eljárásban menekültstátuszt, akik múlt hétfőn már amerikai földre is léphettek. Mindeközben egyébként a világ más pontjairól érkező menekültek befogadását teljesen elvágták Washingtonban.

Farmereket ölnek meg, akik történetesen fehérek, de számomra mindegy, hogy fehérek vagy feketék

- fogalmazott múlt héten Trump.

Miután szerdán egy újságíró azt kérdezte, mivel lehetne meggyőzni Trumpot afelől, hogy nem irtják a fehér lakosságot Dél-Afrikában, Ramaphosa átvette a szót, és arra kérte az amerikai elnököt, hogy hallja meg a dél-afrikaiak hangját az ügyben. A politikus ezután a két golfozóra és agrárminiszterére, a szintén fehér John Steenhuisenre mutatott, mondván,

ha az afrikáner farmerek ellen népirtás zajlana, fogadni merek, hogy ez a három úriember nem lenne itt velem.

Steenhuisen egyébként a Demokratikus Szövetség (DA) nevű mérsékelt jobboldali párt vezetője, amely főleg, de nem kizárólagosan a kevert rasszúak, illetve a holland, brit és indiai leszármazottak körében aratja a babérokat. A 2024-es parlamenti választást követően – amikor rekordalacsonyra, 40%-ra csökkent az apartheid lebontásában kulcsszerepet vállaló, ’90-es évek óta domináns ANC támogatottsága – a két párt „nemzeti egységkormányt” hozott létre, többek közt két jobboldali mozgalommal kiegészülve, a Hazafias Szövetséggel (PA) és a zuluk körében népszerű Inkatha Szabadságpárttal (IFP).

A zuluk Dél-Afrika egyik legnagyobb, bantukhoz tartozó fekete népcsoportja. A lakosság körülbelül negyedét teszik ki, és elsősorban az ország keleti felében élnek.

„Oltsák le a villanyt!”

Ramaphosa erőfeszítéseit keresztbe húzta, hogy a vele szemben ülő Trump nem engedett, és kijelentette, „több ezer történet” és dokumentumfilmek szólnak a fehérek elleni népirtásról. Mi több,

az amerikai elnök egy szempillantás alatt azt kérte, sötétítsék el az Ovális Irodát, hogy egy videós összeállítással cáfolja meg Ramaphosát.

JUST SHOWN IN THE OVAL OFFICE: Proof of Persecution in South Africa. pic.twitter.com/rER1l8sqAU — The (White) May 21, 2025

Trump makes South Africas President Cyril Ramaphosa watch a video of South African political leader Julius Malema calling for the genocide of white farmers. One of the Presidents team can be seen attempting to mask her laugh as Malema shouts Kill the Boer in the video. pic.twitter.com/Yd2NVc4zE2 — Oli (London) May 21, 2025

A helyi fehérek üldöztetését bemutatni hivatott felvételek főként egy bizonyos Julius Malema parlamenti felszólalásairól és kampányrendezvényeiről készültek, aki a földek állami elkobzása mellett állt ki, és egy búrok (azaz a főleg holland gyökerű telepesek és farmerek) megöléséről szóló dalt adott elő. Malema a Gazdasági Szabadságharcosok (EFF) nevű radikális baloldali, fekete nacionalista párt elnöke, mely tavaly a voksok kevesebb mint 10%-át szerezte meg. A videóban megjelenik a posztjáról és az ANC-ből botrányos körülmények között távozott volt elnök, Jacob Zuma is, ahogy előadja az éneket.

A Malema által előszeretettel kántált dal egyike annak a rengeteg apartheid-ellenes szerzeménynek, melyet az elnyomásban élő feketék költöttek. Több afrikáner-párti véleményvezér (köztük Elon Musk) szerint a dal erőszakra szólít fel a fehérekkel szemben, míg mások annak eredeti kontextusát hangsúlyozzák. Bő 10 éve egy dél-afrikai törvényszék gyűlöletbeszédnek nyilvánította az indulót, de a legfelsőbb bíróság tavaly úgy határozott, “egy viszonylag jól informált” személy számára egyértelmű, hogy a történelmi eredetű dal provokatív kampányüzenetként használatos, és nem kell szó szerint érteni. Ramaphosának nem áll szokásában a dal előadása, de nem is ítélte el azt.

A Fehér Ház által előkészített filmvetítés Ramaphosát minden bizonnyal váratlanul érte, és valószínűleg az is, hogy egy újságíró hirtelen arról kérdezte Trumpot, hogy a Pentagon az utóbbi percekben hivatalosan is bejelentette, elfogadták Katar ajándékát – egy 400 milliós luxusrepülőt, amelyet elnöki géppé fognak átalakítani.

A felvételekre visszatérve a dél-afrikai elnök leszögezte, hogy Malema mondandója és produkciója szembemegy azzal, amit a kormánya képvisel, és hogy az EFF egy marginális ellenzéki párt, amely a szólásszabadsághoz fűződő alkotmányos jogával élve hirdeti programját. Trump erre úgy reagált,

de hagyják, hogy elvegyék a földet. És ezután megölik a fehér farmereket. És aztán semmi sem történik.

Ramaphosa ezután arra hívta fel a figyelmet, hogy az országát sújtó bűnözés nemcsak fehéreket ejt áldozatául, és a meggyilkolt farmerek többsége mellékesen fekete. Trump ezt követően azt kifogásolta, hogy az amerikai „fake news média” nem számol be a fehér farmerek elleni erőszakról Dél-Afrikában, viszont kritizálják őt a katari repülőgép kapcsán. Ramaphosa erre annyiban reflektált, hogy

ő sajnálatos módon nem tud szolgálni Trumpnak bármiféle adománnyal, hogy kivívja a jóindulatát.

Erre az amerikai elnök elmondta, ha mégis így lenne, nem habozna, hogy elfogadja-e azt. Trump ezután egy paksaméta újságciket is átadott dél-afrikai kollégájának, hogy az ezekben részletezett erőszakos bűncselekményekkel alátámassza a fehérek által elszenvedett üldöztetést. (Bár a papírok között volt olyan is, amely nem Dél-Afrikában történt tragikus eseményekről adott hírt.)

The roadside crosses were part of a protest of farm murders in SA a few years ago. The two pics of the permanent plaasmoorde memorial in mpumalanga. Last pic, new names being added to the memorial at this year's Nampo agricultural expo, South Africa pic.twitter.com/9nYnYWRvjA — PhotoCopyRightFight (@SAPHOTOGS) May 23, 2025

Most akkor mi az igazság?

A Trump által is megfogalmazott vád, miszerint Dél-Afrikában a fehéreket elnyomó, „fordított apartheid” alakult ki, nem most merült fel legelőször. Afrikáner aktivisták és jobboldali, fehér nacionalista csoportok évek óta hirdetik ezt,

elsősorban az állami földreformra és a farmokon elkövetett gyilkosságokra mutatva.

Az ügy pedig világszerte értő fülekre talált számos radikális jobboldali csoport körében, és ez alól az Egyesült Államok sem kivétel.

Donald Trump már első ciklusa idején felkapta a fejét, és arra utasította akkori külügyminiszterét 2018 augusztusában, hogy „alaposan tanulmányozza a dél-afrikai föld- és mezőgazdasági területek elkobzását és kisajátítását, valamint a gazdák nagyarányú meggyilkolását.”

Ami a mostani földreform hátterét illeti, érdemes visszamenni a 20. század legelejére. A holland eredetű búrok leverése (és koncentrációs táborokba zárása) után a britek Dél-Afrikai Unió néven egyesítették a domíniumot, amely 1961-ben vált független köztársasággá. Egy 1913-ban elfogadott törvény keretében a feketék földbirtokainak elkobzásába kezdtek, az őslakosok országos földrészesedét mindössze 7%-ra szorították vissza.

A feketék és színesbőrűek szegregációjára, jogfosztására és elnyomására épülő, fehérek vezette apartheid formálisan 1948-tól a ’90-es évek elejéig volt érvényben. Az első demokratikus parlament 1994-ben ült össze, és az elnöki székbe a börtönből frissen szabadult apartheid-ellenes aktivista, Nelson Mandela került az ország első fekete vezetőjeként. Az új dél-afrikai alkotmány a földkérdés kapcsán célként tűzte ki a „múltbéli igazságtalanságok” orvoslását, a tulajdonjog visszaállítása vagy pénzbeli kárpótlás útján.

De az apartheid örökségét képező súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket nem sikerült egyik napról a másikra felszámolni: egy 2017-es felmérés szerint a lakosság 8%-át kitevő fehérek birtokolták a farmok és mezőgazdasági birtokok mintegy háromnegyedét,

míg a népesség több mint 80%-át adó feketék csak 4%-át.

A tavalyi második negyedéves munkanélküliségi ráta is hasonlóan elképesztő egyenlőtlenségekről árulkodik: a fekete dél-afrikaiak 37,6%-ának nem volt munkahelye, miközben a fehérek csupán 7,9%-a maradt foglalkoztatás nélkül.

Ami viszont legutóbb kivívta a dél-afrikai születésű, a szerdai találkozón szintén jelen lévő Elon Musk dühét, az az, hogy Ramaphosa januárban aláírt egy ellentmondásos törvényt, amely bizonyos körülmények között lehetővé teszi a kormány számára a magántulajdonban lévő földek kártalanítás nélküli kisajátítását, ha az „közcélú és közérdekű”, és nem sikerült előzetes megegyezésre jutni a tulajdonossal. Ez túlnyomó részt a használaton kívüli birtokokra vonatkozik, ugyanakkor a kormány közlése szerint a törvény alapján még nem került sor földek elkobzására. 2022-ig nagyjából a farmterületek negyede lett újraosztva, ha a feketék magánvásárlásait és a kárpótlást is beleszámoljuk. A cél, hogy ez az arány 2030-ra elérje a 30%-ot, ami teljesíthetőnek tűnik.

A világ leggazdagabb embere és Trump közeli tanácsadója,

Elon Musk egyébként már évek óta azt hangoztatja, hogy „fehér emberek elleni népirtás” zajlik, és „rasszista tulajdonjogi törvények” bevezetésével vádolta a kormányt.

Nem csoda, hogy a két ország kapcsolata Trump második ciklusa legelejétől rendkívül feszültté vált: Washington felfüggesztette a Dél-Afrikának nyújtandó amerikai segélyeket az „igazságtalan faji alapú diszkrimináció” nyomán, márciusban pedig kiutasították Ebrahim Rasoolt, Dél-Afrika washingtoni nagykövetét, miután Rasool azt olvasta Trump fejére, hogy a "fehér áldozatiságot" a "felsőbbrendűség" előmozdítására használja fel.

South Africa's Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates .We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA. @POTUS — Secretary (Marco) March 14, 2025

Tényleg népirtás zajlik?

Noha Trump szerdán arra utalt, hogy a videóban szereplő Malema vagy szimpatizánsai maguk kobozzák el a földeket, hasonlóra csak bírósági úton van lehetőség. Az amerikai elnök emellett a felvételeken szereplő fehér keresztekre úgy hivatkozott, mint „több mint ezer” fehér farmer sírjára.

A BBC felkereste a keresztek egykori helyszínét Normandienben, ahol az afrikáner származású Roland Collyer elmondta, nagybátyja és nagynénje 2020-as megölése után tették ki az átmeneti installációt az út szélére, és természetesen nem valódi sírhelyekről van szó. A mintegy 500 keresztet számláló akció célja a farmokon elkövetett gyilkosságokra való figyelemfelhívás volt.

Dél-Afrikában 27 ezer szándékos emberölés történt 2022-ben, ami azt jelenti, hogy lakosságarányosan itt gyilkolták meg a világon az 5. legtöbb embert,

a legtöbb áldozat pedig fekete. Az ország emellett az általános bűnözési ráta tekintetében is toplistás.

A nemzetközi szokásjog alapján népirtás alatt az alábbi cselekmények elkövetését értjük valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport ellen, azok teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával:

a) a csoport tagjainak megölése;

b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;

c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerőszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése;

d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;

e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele.

A Collyer által említett Glen és Vida Rafferty két gyilkosát 2022-ben elfogták és elítélték, de ez sajnálatos módon ritkaságszámba megy Dél-Afrikában: az afrikáner lobbicsoport, az AfriForum jelentése szerint az 2019 és 2022 között nyilvántartásba vett 1402 farmtámadás és gyilkosság közül csupán 66 esetben született ítélet. Ez azt jelenti, hogy ezen bűncselekmények 95%-a büntetlenül maradt.

Az tehát valóban tény, hogy Dél-Afrikában hatalmas problémát jelent az erőszakos bűnözés, és rasszista motivációjú emberölésekre is bőven található példa, arra azonban nincs bizonyíték, hogy mindez fehér farmerek elleni népirtással érne fel.

A rendőrségi feljegyzések alapján 2024-ben az összes elkövetett gyilkosság közül mindössze 44 történt farmokon, és nyolc áldozat volt farmer. Februárban egy dél-afrikai bíró a népirtás felvetését „egyértelműen kitaláltnak” és „nem valósnak” minősítette.

A fehér farmerek által gyűjtött adatok szintén nem támasztják alá a népirtás vádját. Egy farmerszakszervezet 1990 óta 1363 meggyilkolt fehér farmert számolt össze, ami kevesebbet tesz ki, mint az összes gyilkosság 1%-a. Az afrikáner mezőgazdászokat képviselő Transvaal Agricultural Union tavalyi adatai szerint 23 fehért öltek meg farmtámadásokban, és kilenc feketét. A TAU idén eddig három fehér és négy fekete ember halálát jegyezte fel dél-afrikai farmokon.

A bűnözési ráta kétségbeejtő mértékét egyébként a dél-afrikai agrárminiszter is elismerte a napokban, mondván,

bűnözési problémával küzdünk Dél-Afrikában, ezt nem fogom szépíteni.

A kormány azt viszont több ízben visszautasította, hogy népirtásról lenne szó, Ramaphosa pedig gyávának titulálta az Amerikába áttelepülő afrikánereket.

Dél-afrikaiként kitartóak vagyunk. Nem futunk el a problémáink elől. Itt kell maradnunk és meg kell oldanunk a gondjainkat

- mondta az elnök, aki tudósítások szerint Elon Musk cégeinek, a Starlinknak és Teslának is alkut ajánlott a dél-afrikai–amerikai kapcsolatok előmozdítása érdekében.

A BBC által megszólaltatott fehér farmer, Roland Collyer mindenesetre örömét fejezte ki amiatt, hogy az amerikai elnök szerdai akciója miatt világszerte reflektorfénybe került a dél-afrikai bűnözés és a farmtámadások ügye, bár Trump állításait túlzásnak ítélte. Collyer elmondása szerint ő képtelen lenne otthagyni szülei és nagyszülei földjét, majd reményét fejezte Dél-Afrika jövője kapcsán:

Úgy gondolom, hogy ebben az országban bőven elég ember van – fekete és fehér –, akik hajlandóak összefogni és megpróbálják sikerre vinni ezt az országot.

Címlapkép forrása: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images