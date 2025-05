Lesújtó véleményt mondtak az amerikaiak Donald Trump vámpolitikájáról

Soha nem látott átalakulás az autóiparban A globális autóipar legfontosabb kihívásairól és a szektor részvénypiaci kilátásairól is szó lesz a következő Signature befektetői klubunkon.

A Bloomberg News megbízásából készített Harris Poll-felmérés szerint az amerikai felnőttek 56%-a úgy véli, háztartásuk pénzügyi helyzete jobb lenne, ha Trump nem vezetett volna be vámokat.

A megkérdezettek 52%-a szerint a vámok ígért előnyei nem érik meg azok gazdasági árát.

A felmérést május 8-10. között végezték el, körülbelül 2100 amerikai megkérdezésével, 2,5 százalékpontos hibahatárral. Az adatfelvétel tehát azután történt, hogy Trump felfüggesztette az áprilisban bejelentett vámok egy részét, de még azelőtt, hogy az USA és Kína megállapodott volna a kölcsönös vámok ideiglenes csökkentéséről, és mielőtt Donald Trump vámháborút hirdetett volna az Európai Unióval szemben.

Az amerikaiak a felmérés alapján láthatóan komolyan veszik az áremelkedésre vonatkozó figyelmeztetéseket:

a válaszadók 69%-a számít a mindennapi termékek árának emelkedésére.

A megkérdezettek 49%-a szerint a vámok rosszak lesznek a gazdaság számára, szemben azzal a 30%-kal, akik szerint gazdasági fellendülést hoznak majd.

A válaszadók háromötöde úgy véli, hogy a mindennapi cikkek ára emelkedett az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy széles körben érzékelik az áremelkedések gyakoriságát.

Értékelésüket erősen befolyásolja politikai hovatartozásuk: a demokraták 66%-a szerint romlott a gazdaság az előző évhez képest, míg a republikánusok közül csak 25% vélekedik így. A függetlenek több mint fele szerint is romlott a gazdasági helyzet.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy az amerikai lakosság hogyan reagál a kilátásokra: az eredmények szerint egyes fogyasztók már most csökkentik kiadásaikat, felkészülve a további áremelkedésekre. A válaszadók háromötöde számolt be arról, hogy visszafogja kiadásait, míg 16% a közeljövőben tervezi azt. A kiadásaikat csökkentők leginkább az étterembe járásról (70%), a szórakozásról (57), valamint a nyári utazásokról mondanak le.

