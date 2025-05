Megszólalt Ukrajna: átépítették az oroszok a rettegett Iszkandereket, komoly bajban az ukrán légvédelem

Oroszország továbbfejlesztette Iszkander-M típusú ballisztikus rakétáit, amelyek most már manőverezési képeségekkel és radarcsapdákkal is rendelkeznek, ezért nehezebben foghatók el még a Patriot légvédelmi rendszerek számára is - jelentette be Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője a Kyiv Independent szerint.