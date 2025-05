Odacsapott Trump a világ egyik leghíresebb intézményének, sokan figyelik a fejleményeket

Portfolio 2025. május 24. 09:00

Az elmúlt időszakban az amerikai akadémiai szférában és a globális médiában is nagy visszhangot kapott a Trump-adminisztráció és a világ egyik legrangosabb oktatási intézményének számító Harvard Egyetem közötti csörte. Az ügy már odáig fajult, hogy a legfrissebb hírek szerint a Trump-kormányzat megvonta az egyetemtől a lehetőséget, hogy külföldi diákokat vegyen fel. Lévén, hogy az intézmény hallgatói bázisának közel negyedét nem amerikai állampolgárok teszik ki, a döntésre nagy figyelem hárult nemzetközi szinten is, amelyet az üggyel kapcsolatos Google-keresésekben is meglátszik. Cikkünkben a Google Trends alapján néztük meg, hogy alakult a téma iránti érdeklődés az interneten.