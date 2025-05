Rendkívüli ülést hívott össze Orbán Viktor: íme a részletek

Rendkívüli gazdasági egyeztetést hívott össze Orbán Viktor az ukrán energiafenyegetés miatt - írta a Facebookon a miniszterelnök. A kormányfő a később nyilvánosságra hozott videójában elismételte, ez 800 milliárd forintos többletkiadással járhat a magyar államnak.

A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött képek tanúsága szerint az egyeztetésen több miniszter is részt vett, például

Lázár János építésügyi miniszter,

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke,

de jelen volt Varga Mihály jegybankelnök is.

Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy ha az elmúlt 6-7 évben nem tudtuk volna kiépíteni a Magyarországra délről érkező vezetékrendszert, akkor vagy nem jutnánk energiához, vagy csak csillagászati áron. Ha az ukránoknak sikerülne teljesen megtiltani az orosz gázimportot, akkor számításaik szerint forinttal kellene többet fizetnünk az energiáért.

A kormányfő ezt a többletkiadást megismételte a Facebookra feltöltött videójában, hozzátéve:

ez egy akkora összeg, mint maga a rezsicsökkentés. Ennyivel támogatjuk a magyar családokat. Ha ez bekövetkezne, akkor az eddigi 7 ezer forintos villanyszámla 14 ezer forintra, az eddigi 16 ezer forintos gázszámla pedig 54 ezer forintra is nőhetne. Ezt egyébként majd szeptembertől látni fogják a saját számláikon.

Orbán ezzel az utolsó mondatával arra utalt, amiről korábban a Portfolio is beszámolt: egy május 13-án benyújtott törvényjavaslat alapján ősztől az összes gáz- és villanyszámla esetén változik a rezsicsökkentési rendszerben elért fogyasztói megtakarítás számítása és bemutatása.

a változtatás lényege az, hogy az állami rezsiszolgáltató nem az eddig rendkívül magas szinten beragadt, hanem az átlagfogyasztás felett érvényes rezsiárhoz képest viszonyítja azt, hogy mennyit spóroltak a háztartások az egyes számlák során.

A gáz esetén évi 63645 MJ-ig jár a rezsivédett 102 forint körüli ár köbméterenként, felette 767 forint/köbméter az ár, az áram esetén évi 2523 kilowattóráig 36 forint a rezsivédett ár, felette 70 forint.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a számlán szereplő, teljes elfogyasztott energiamennyiséget be kell szorozni a 767 forintos, illetve 70 forintos megemelt rezsiárral, és ehhez képest kell kimutatni azt, hogy mennyivel járt jobban a fogyasztó a rezsicsökkentésnek köszönhetően.

Az előzetes bejelentés alapján valami újdonság is benne volt a levegőben (főleg a jegybankelnök részvétele miatt), ehhez képest a kormány új intézkedést nem jelentett be, leginkább egy szavazásra buzdító akcióként lehet értelmezni a videót. A cselekvési szándék láthatóan benne van a kormányban, akár a rezsicsökkentés területén, azonban a költségvetés nehéz helyzete miatt a kormánynak nincs mozgástere a költekezésre. De ez nem zárja ki azt a forgatókönyvet, hogy a későbbiekben fiskális lazító lépést is bejelenthet a kormány.

