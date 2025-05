Hadiipari célpontokra mért csapást az orosz hadsereg

Összpontosított csapást mért az orosz hadsereg tengeri, légi és szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal az ukrán hadiipari komplexum rakétarendszer-alkatrészeket, rádióelektronikai eszközöket, robbanó- és rakétaüzemanyagot és drónokat gyártó üzemeire, valamint rádiótechnikai felderítési és műholdas kommunikációs központokra az éjszaka folyamán - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Szombaton hasonló összpontosított csapásról számolt be az orosz katonai tárca, akkor a célpontok között megemlítve a Patriot légvédelmi rendszer állásait is. Azt is közölte, hogy előző nap

orosz Iszkander műveleti-harcászati rakétarendszerek csoportos csapást mértek egy konténerhajóra, amely katonai felszerelést szállított Odesszába, valamint egy konténerraktárra is, ugyanebben a kikötővárosban.

A hajón a minisztérium szerint mintegy száz konténer volt, bennük tengeri és légi drónok, valamint lőszer. A keletkezett tűz a kikötőben a kirakodott lőszerekben és konténerekben másodlagos robbanásokat okozott.

A tárca közölte, hogy az ukrán fél a hétvégén folytatta a kedden megkezdett tömeges dróntámadását; szombaton és vasárnap több száz pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg az orosz légtérben.

A moszkvai régióban átmenetileg felfüggesztették a repülőterek forgalmát.

Jurij Daskin orosz légvédelmi hadosztályparancsnok a Rosszija 24 tévécsatornán vasárnap azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin elnök helikoptere a kurszki régióba tett keddi látogatása során gyakorlatilag ukrán drónok összpontosított támadásának "epicentrumába került". Daskin szerint a támadást sikeresen visszaverték, az államfő biztonságát teljes mértékben biztosították.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap tüzérségi és dróntámadást. A zaporizzsjai atomerőmű a Telegram-csatornáján közölte, hogy vasárnap a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megfigyelőinek rotációja közben az ukrán fegyveres erők tüzérséggel lőtték a létesítmény közelében lévő területeket. A Harkiv megyei Kahovka városban öt civil megsebesült.

Tula megyében több lakóház és egy templom megsérült. A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni, elfoglalva a donyecki régióban lévő Romanivka települést, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Szombaton a minisztérium a donyecki Sztupocski és Otradne, valamint a Szumi megyében lévő Loknya ellenőrzés alá vételéről számolt be. Jaroszlav Jakimkin az orosz Észak hadseregcsoportosítás sajtóközpontjának vezetője a Telegram-csatornáján közölte, hogy

az orosz hadsereg Kurszk megye felszabadítását követően megkezdte a biztonsági zóna kialakítását az államhatár mentén.

Jakimkin szerint a szumi Marjine és Loknya elfoglalása mellett Harkiv megyében jelentős előrenyomulás történt Vovcsanszk város környékén.

A moszkvai katonai tárca az Ukrajnában az elmúlt nap folyamán eltalált vagy megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel több katonai repülőtér infrastruktúráját, valamint több lőszer- és műszakieszköz-raktárt, drónokat gyártó és tároló létesítményeket, két harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, egy sorozatvetőt, négy amerikai JDAM irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 274 drónt, közülük 194-et a "különleges hadművelet" övezetén kívül.

Címlapkép forrása: FHMFHM via Getty Images