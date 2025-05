Már idén gyártásba kerülhet a NATO új csodafegyvere - Átíródnak a légi hadviselés szabályai

A Kizilelma a harci drónok egy vadiúj generációját képezi, ugyanis a fejlesztők szerint már nem csak szárazföldi célpontok, hanem repülő ellenfelek ellen is bevethető lesz.

A Kizilelma tehát már sokkal inkább egy pilóta nélküli vadászbombázó, mint egyszerű csapásmérő drón.

A repülőgép-hordozóról is indítható, kifejezetten fürge Kizilelma korábbi prototípusai még szubszónikusak voltak, de a gépcsalád 'B' verziói már képesek átlépni a hangsebességet. A meghajtásról ráadásul az ukrán Ivcsenko-Progress által fejlesztett AI-322F hajtómű fog gondoskodni. A tervek szerint a Kizilelma kapni fog egy 'C' variánst is, ami ikerhajtóművekkel lesz felszerelve.

Turkey: Bayraktar Kızılelma (Red Apple) combat drone is expected to enter production this year. It will be powered by Ukraine's AI-322F turbojet engine, allowing supersonic speed.Impossible to imagine a scenario in which Ukraine doesn't get these drones to fight against Russia. pic.twitter.com/iY02iw4rNr