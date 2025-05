Megjött a figyelmeztetés: teljesen váratlanul robbanhat ki a következő nagy háború

A lap kiemeli, hogy Peking, a korábbiaknál nagyobb ütemben állítja elő az egyre jobb technológiával bíró eszközöket. Az egyik megszólaló kiemelte, hogy a keleti nagyhatalom olyan mértékben növelte a kulcsfontosságú rakétaerőit, valamint a légierős képességeket, hogy gyakorlatilag „bármikor képesek átállni békeidőről háborús műveletekre”. A tajvani védelmi képviselők értékelése szerint a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) folyamatosan olyan műveleteket gyakorol, amelyek egyértelműen a kétéltű képességek megerősítését célozza. Ezzel Peking képes lehet gyors beavatkozásokat végrehajtani. Kiemelték, hogy közben

a rakétarendszerek terén sikerült elérni, hogy a sziget bármelyik pontjára képesek csapást mérni a kínaiak.

Samuel Paparo admirális, az Egyesült Államok Indo-Csendes-óceáni Parancsnokságának (INDOPACOM) vezetője februárban arról beszélt, hogy a helyzet nagyon közel van ahhoz, hogy egy hadgyakorlat hirtelen valódi támadássá változzon át. Washingtonban érzékelik a veszélyt, visszatérő vélemény a katonai döntéshozók körében, hogy Kína a jövőben több területen is átveheti a hegemón szerepkört az amerikaiaktól a Csendes-óceán térségében. Ennek elkerülése érdekében Washingtonnak fel kell pörgetnie az együttműködését több területen is regionális szövetségeseivel, valamint a saját kapacitásainak növelésére is nagyobb figyelmet kell szentelni.

Tajvanban az már szinte nem is kerül be a sajtóba, ha egy kínai katonai repülőgép, vagy hadihajó megközelíti a sziget területét, mivel annyira gyakorivá váltak az ilyen esetek. Ezek a fenyegetések naponta többször megesnek, gyakran a légierő gépeinek is készenlétben kell állniuk az indulásra. A tajvani védelmi minisztérium jelentése szerint havonta átlagosan 240-nél is több esetet regisztrálnak, amikor egy repülőgépet érzékelnek veszélyes közelségben és további 120 alkalommal hadihajókat azonosítanak. Kiemelték a megszólalók, hogy ennek nagyban köze van ahhoz, hogy a modernebb eszközök segítségével Pekingnek már nem kell a part menti támaszpontokra koncentrálnia az erejét, a távolabbi bázisokról is könnyedén elérik a J-10-es, J-11-es, J-16-os és J-20-as vadászgépek Tajvan területét tankolás nélkül. Peking ráadásul újabb, az eddigieknél is modernebb harci repülőgépeket tervez hadrendbe állítani.

Haditengerészeti szempontból még ennél is látványosabb a fejlődés, ma már Kínának számszerűleg több hadihajója van, mint az Egyesült Államoknak,

bár az amerikai flotta tűzereje és merülőtonna mennyisége még előzi a nagy riválist. Az amerikai hajógyártási kapacitások azonban komoly gondokkal küzdenek, ezért felmerült a Pentagonban, hogy megtörve a hosszú védelmi-biztonsági protokollokat, az országon kívüli cégnek adjanak le hadiipari rendeléseket.

Tajvanban arról beszélnek, hogy Kína egyik elsődleges feladata az lenne, hogy a Csendes-óceán irányába kellene elmozgatniuk a hadihajókat, hogy ne rekedjenek meg a kritikus Tajvani-szorosban. Arra figyelmeztetnek, hogy jelenleg éppen ezt gyakorolják visszatérően évente többször is. Tajpej szerint ezek azt jelenthetik, hogy Peking akár előzetes jelzés nélkül is bármikor támadást indíthat.

Címlapkép forrása: Song Zeyi/VCG via Getty Images