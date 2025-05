Meglepő részlet derült ki az atomhatalmak nagy összecsapásáról: ha ez igaz, akkor történelmi találat született

A lap beszámolója szerint

az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer világrekordot állított fel, amikor 314 kilométeres távolságból semmisített meg egy légi célpontot - a Pakisztáni Légierő Saab Erieye-2000 légtérfigyelő gépét.

Az információt az EurAsian Times a tájékoztatása szerint megbízható forrásból szerezte, amit India vezető médiaorgánuma, a Hindustan Times is megerősített, ám ezen kívül semmiféle bizonyítékot nem szolgáltattak a találathoz.

The Indian Air Force possesses evidence confirming that a Pakistan Air Force Saab 2000 Erieye AEW&C aircraft was shot down by an Indian S-400 system, over 300 km inside Pakistani territory. ~HT pic.twitter.com/qTwuphXD9n — Alpha (Defense) May 24, 2025

Az indiai kormány összesen 5,4 milliárd dollárért vásárolt öt Sz-400-as egységet Oroszországtól, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok megpróbálta lebeszélni a szerződésről az Oroszország elleni szankciók miatt. Az indiai haderő eddig három egységet állított szolgálatba - kettőt a nyugati, egyet a keleti fronton -, és további két egység leszállítására vár. Mivel Újdelhi ekkora sikerekről számolt be, ezért a jelentések szerint máris fontolgatják, hogy további egységeket szerezzenek be. A hírek szerint a dél-ázsiai nagyhatalom ennél is tovább menne, és az ennél is fejlettebb Sz-500 Prometheus iránt is érdeklődnek. Az oroszok szerint ezek akár 600 kilométeres távolságból is kiszúrják az ellenséges gépeket, valamint képes a hiperszonikus fegyverek, a ballisztikus rakéták, sőt az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak megsemmisítésére is. A fejlesztők szerint az Sz-400-as rendszer képes akár 80 célt egyszerre követni, és különböző radarjai lehetővé teszik a lopakodó célpontok megbízható észlelését is.

Az indiai légierő súlyos veszteségeket szenvedett a május elejei összecsapások során, ezekről több estben képi megerősítés is érkezett, valamint külföldi katonai jelentések is alátámasztották az állításokat. Újdelhi nemzetközi renoméja ezzel komolyan megsérült, mivel a legtöbb szemlélet szerint

egyértelműen Pakisztán aratott diadalt, méghozzá a másik nagy rivális, Kína J-10C típusú negyedik generációs vadászgépeiről indított PL-15-ös rakétákkal.

Iszlámábád azt állítja, hogy legalább három Rafalét, egy Szu-30MKI-t és egy MiG-29-est vesztett el az indiai légierő. Ezzel szemben az indiaiak bizonyíthatóan csak kisebb sikereket értek el, amelyek a különböző bázisok elleni csapásokat jelentették, ezekről szintén felvételek születtek. Újdelhiben emiatt most igyekezhetnek a lehető legjobb színben feltüntetni magukat, így érdemes fenntartásokkal kezelni a történelmi fontosságú találatról szóló hírek hitelességét. Korábban például olyan pletyka is keringett, hogy a Saab Erieye-2000 egy szétlőtt raktárban semmisült meg, de ezeket sem erősítették meg a felek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images