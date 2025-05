Miközben itthon hűvös a május, valahol Európában 40 fokos hőségre készülnek

Portfolio 2025. május 26. 18:42

Miközben Európa nagyobb részén továbbra is hűvös a május, és Magyarországon is előreláthatólag a sokévi átlagnál vagy az alatt maradunk a héten, az Ibériai-félsziget déli részén 40 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála.