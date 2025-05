Támadás alatt Kijev, Trump szerint Putyin megőrült - Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2025. május 26. 06:59

Vasárnap az orosz fegyveres erők komoly drón- és rakétaesőt zúdítottak Ukrajnára, a főváros is több találatot kapott. A NATO európai vezetői sorra ítélték el az akciót, még Donald Trump amerikai elnöknek is volt néhány keresetlen szava. Washington újra kilátásba helyezte az Oroszországot érintő szankciók felpörgetését, Moszkva ugyanakkor továbbra is araszolgat előre Donyeck megyében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.