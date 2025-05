Videó: szabályosan elözönlötték az ukrán drónok a célpontjukat

A modern haderők napjainkban is a vasútra hagyatkoznak akkor, amikor hadianyagot kell szállítaniuk. Oroszország még ezen hatalmak között is kifejezetten gyakran nyúl a megbízható kötött pályás szállítmányozáshoz, a sok száz méter hosszú szerelvények ugyanakkor megfelelő légvédelem hiányában könnyű célpontot nyújtanak az ellenségnek.

A rendelkezésre álló információk szerint

az ukránok valahol Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részén szúrták ki a többek között üzemanyagot is szállító vasúti szerelvényt, amelyet több drónnal támadtak meg.

On the territory of Zaporizhzhia region - on May 24, 2025, drone operators of the HUR units tracked down and targeted a fuel train of Russian invaders. https://t.co/zKVgP6JNCB