Iszonyatos robbanás rázta meg a keleti várost, többen meghaltak

Rengeteg felvétel bukkant fel hirtelen a közösségi médiában, amely a kelet-kínai Gaomi városát megrengető robbanást mutatják. A híradás szerint a robbanás helyi idő szerint kedden dél körül történt, a Shandong Youdao Chemical Co. vegyipari vállalatnál, amely Vejfang város egyik ipari parkjában található. A több mint 500 embert foglalkoztató vállalat 47 hektáron terül el és növényvédő szereket, valamint orvosi felhasználásra szánt vegyi anyagokat gyárt.

A massive explosion occurred at Shandong Youdao Chemical Co., Ltd., located in Gaomi city, Shandong province, China, around noon today.The chemical company, a Himile Group subsidiary, is the world's largest chlorpyrifos producer, with an annual output of about 11,000 tons. pic.twitter.com/mUTKQG0ogs