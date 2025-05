Felvételek: súlyos támadás alatt Moszkva, sorra robbannak fel a gyárak az orosz „Szilicium-völgyben”

Szerda reggel ukrán drónok támadták a moszkvai régiót, azon belül is úgy tűnik, a fő célpont Zelenográd volt.

A kis település mindössze 37 kilométerre található Moszkva központjától, és anno – 1958-tól kezdve – tervezett kisvárosként épült. Lényegében a szovjet/korai posztszovjet korszak orosz Szilícium-völgyeként tekintenek rá, ahol elektronikai, mikroelektronikai és számítástechnikai eszközöket állítanak elő. Ezek egy része az orosz haderő által használt haditechnikai eszközökbe kerül beépítésre.

A régió kormányzója szerint a reggel folyamán 33 ukrán drón támadta a régiót, a légvédelem ugyanakkor mindegyiket megsemmisítette. Állítása szerint a helyi hatóságok már csak a „törmelékek eltakarításán” dolgoznak.

A felvételek ugyanakkor súlyos csapásokról tanúskodnak:

An Ukrainian UAV struck Zelenograd, Moscow region, in Russia this morning.In the past, Zelenograd supposed to be the Soviet version of Silicon Valley. pic.twitter.com/zvOyzit0xS

Egy másik videón már a célpontot is beazonosították, a Dubna Gépgyártó-t, amely

főként cirkálórakéták előállításával foglalkozik, ráadásul az egyik legnagyobb gyártónak is számít:

Moments ago, Ukrainian attack drones hit a major Russian cruise missile manufacturer north of Moscow, the Dubna Machine-Building Plant.At least one drone slammed into the complex that produces long-range cruise missiles used to strike Ukraine. pic.twitter.com/V7iHp4N11e

A robbanás utáni felvételek alapján jelentős tűz tombol az épületben:

A major fire can be seen burning at the Kronshtadt Production and Dubna Machine-Building Plant in the town of Dubna to the north of Moscow, which produces both drones and cruise missiles for the Russian Armed Force, following this mornings large-scale drone attack by Ukraine. pic.twitter.com/pj0Vv8gyxu