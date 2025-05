Harmadik világháborúval fenyeget a Kreml Trump miatt, elsöprő támadásra készülnek az oroszok – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Oroszország az éjjel 93 támadást indított Ukrajna területe ellen drónokkal és rakétákkal. A beszámoló szerint ezek közül 88 darab Sahed volt, ebből 34-et megsemmisítettek, további 37-et pedig az elektronikus hadviselés segítségével kényszerítettek a földre, vagy eltűntek a radarokról anélkül, hogy károkat okoztak volna. A támadásban Iszkander-M és KN-23 ballisztikus rakéták is részt vettek. Kijev több helyről is találatokról számolt be, országszerte többen megsérültek, egy ember meghalt.

(Kyiv Independent)