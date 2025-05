Katasztrofális a helyzet a székelyföldi sóbányánál, válságstáb alakult

Továbbra is súlyos a helyzet a parajdi sóbányában, ahol a megduzzadt Korond-patak vize várhatóan szerdán eléri a turisták által látogatott részeket is. A Hargita megyei önkormányzat válságstábot hozott létre a térség turizmusának megmentésére.

Nyágrus László polgármester a Maszol.ro hírportálnak elmondta, hogy jelenleg a bánya Telegdy-szárnyát próbálják megmenteni két szigetelőgát kialakításával, ami reményt adhat mind a turizmus, mind a kitermelés folytatására.

A Székelyhon beszámolója szerint a sóbánya feletti területet lezárták, mivel ingataggá vált a talaj. Az illetékesek attól tartanak, hogy újabb helyeken szakadhat be a patakmeder. A helyiek szerint már most is több víznyelő van, ahol a víz bezúdul a bányába, miközben Parajdon továbbra is esik az eső.

A község lakosai körében nagy az elkeseredés, sokan attól félnek, hogy beomlik a bánya.

Általános vélemény, hogy a katasztrófát meg lehetett volna előzni időben történő beavatkozással, hiszen évek óta tudni lehetett a vízszivárgásról. A lakosok azt is kifogásolják, hogy a bányát működtető Országos Sóipari Társaság (Salrom) nem kommunikál megfelelően a helyzet súlyosságáról.

A parajdiak attól tartanak, hogy a bánya esetleges bezárásával a megélhetésüket biztosító turistaforgalom is megszűnik. A polgármester szerint szakemberek bevonásával áthidaló megoldásokat kell találni, hogy a sóbánya bezárása esetén is meg tudják tartani a turistákat a környéken.

Bíró Barna-Botond, Hargita megye önkormányzatának elnöke csütörtökön bejelentette, hogy válságkezelő csoportot hívott össze a parajdi sóbánya ügyében. A műszaki beavatkozások mellett átfogó turizmusmentő kampányra is szükség van, amely új lendületet adhat a térségnek.

A válságkezelő csoportot Szabó Károly, a Visit Hargita igazgatója vezeti, tagjai között turisztikai és térségfejlesztési szakemberek találhatók. A megyei önkormányzat elkötelezett amellett, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa a helyreállítási munkálatokat és a turizmus újraindítását.

Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, amelyet június 6-áig meghosszabbítottak. A Hargita megyei önkormányzat 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a vízbetörés megfékezésére.

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel.

A felszín alatt 120 méterre található csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, kápolna és moziterem várja a látogatókat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután a Facebookon ajánlotta fel a kormány segítségét Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek a sóbánya megmentése ügyében. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szerda délutáni kormányinfón megerősítette, hogy a kormány minden segítséget megad Parajdnak.

Címlapkép: Parajd látképe 2021-ben. Forrás: MTI/Molnár-Bernáth László