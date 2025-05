Kelet-Európa jön Ukrajna után? Érdekes felvétel került elő az orosz hadsereg új parancsnokáról

Ahogyan arról előző héten beszámoltunk, Andrej Mordvicsev tábornokot nevezték ki az orosz szárazföldi erők parancsnokává az Ukrajnában harcoló középső műveleti csoport parancsnokát.

Mordvicsev eddig a Donyeck megyében harcoló középső műveleti csoport főparancsnoka volt, ez a formáció érte el 2023 óta a legnagyobb orosz katonai sikereket Ukrajnában.

Az orosz erők 2024 februárjában Mordvicsev vezetésével foglalták el Avgyijivka városát, illetve később Vuhledárt, majd tolták ki az ukrán védelmet egészen Pokrovszkig 2024 telére.

Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője most arra hívta fel a figyelmet, hogy

Mordvicsev 2023 júliusában egy ritka interjút adott Vlagyimir Szolovjovnak, az orosz propaganda vezéralakjának.

A beszélgetés öt kilométerre történt a fronttól a luhanszki megyében. Az állami Rosszija 1 csatornán megjelent riportban Mordvicsev és Szolovjov egy erdőben sétálva azon elmélkedett, hogy a háború lezárásának a végéről nincs értelme beszélni, mert még elég ideig eltart majd - írja Bendarzsevszkij.

Kelet-Európa, amivel ugyancsak foglalkoznunk kell majd

- mondja Mordvicsev - “biztosan jóval több ideig fog tartani”.

Szolovjov ekkor visszakérdezett, hogy ezt miképp kell érteni, Ukrajna csak a köztes lépést jelenti?

Igen pontosan. Ez csak a kezdet

- jelentette ki a parancsnok.

Ukraine is just a stopover in the attack on Eastern Europe. Colonel General Andrei Mordvichev, head of the Russian Army Group Center, in conversation with Vladimir Solovyov on Russian state television, September 2023. pic.twitter.com/kfxLNy2FqA