A diplomata szerint a svéd kormány nyitottnak mutatkozik arra, hogy fontolóra vegye a JAS 39 Gripen Vadászgépek szállítását Kijevnek. Korábban is esett erről már szó, de végül letettek erről:

Az F-16-os repülőgépek kijevi vezetésnek történő átadásával kapcsolatban a svéd vadászgépek kiküldését egyelőre felfüggesztették. MindazonáltalStockholmkész később visszatérni erre a kérdésre

– jelentette ki Belzsajev.

Az svédországi orosz nagykövet kiemelte azt is, hogy egy századnyi Gripen már szolgálatot teljesít Lengyelországban is, ahol a légteret ellenőrzik, valamint az Ukrajnának szánt katonai felszerelések védelmében is részt vesz. Moszkva szerint ezek a fegyverszállítmányok „semmin nem változtatnak, maximum elnyújtják a konfliktust”. Az a Kreml álláspontja ezen felül, hogy a NATO a kiképzés és a támogatás miatt valójában közvetlenül vesz részt a konfliktusban.

Az említett típus Magyarországon nem ismeretlen, mivel a magyar légierőben jelenleg 14 Saab JAS 39 Gripen teljesít szolgálatot, valamint a korábbi bejelentések szerint 2026 végéig további néggyel bővül a flotta.

Címlapkép forrása: Mario Skraban/Getty Images