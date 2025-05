Hogyan érhet véget az orosz–ukrán háború? – A történelem mutat példát a lehetséges forgatókönyvekre

Az elmúlt hónapok intenzív amerikai diplomáciai erőfeszítései ellenére sem úgy tűnik, hogy jóval közelebb kerültünk volna a szomszédunkban több mint három éve tartó orosz-ukrán háború lezárásához. A helyzet megértéséhez érdemes megnézni azt, hogy pontosan hogyan és miért zárultak le az elmúlt évtizedek háborúi, és milyen folyamat vezetett a békekötésekhez.

Minden konfliktus más háttérrel és mozgatórugókkal rendelkezik, és természetesen nem lehet általánosítani. Kijevből nézve például az Oroszországgal vívott háború nem 2022-ben robbant ki, hanem már 11 évvel ezelőtt, 2014-ben, a Krím félsziget februári orosz megszállásával és a keletukrán régiókban orosz titkosszolgálatok és „önkéntes” orosz katonai alakulatok által kirobbantott fegyveres műveletekkel. Vagyis már emiatt erősen egyedi vonásokról beszélhetünk. Mégis, bizonyos nemzetközi példák tanulságosak lehetnek az orosz–ukrán háború esetében is.

Mi kell egy háború lezárásához?

Egy háború sikeres lezárásához alapvetően két feltétel valamelyike szükséges: vagy totális győzelem az egyik oldalon (és értelemszerűen totális vereség a másikon), vagy katonai patthelyzet a fronton, kölcsönös kimerültség állapotában. Az előbbire példa a második világháború és Németország veresége a szövetségesek csapataitól 1945-ben. Az utóbbira jó példa a koreai háború, illetve az ország felosztása a befagyott frontvonal mentén 1953-ban.

Drezda szövetségesek által lebombázott belvárosa 1945-ben. Forrás: Deutsches Bundesarchiv

Egyéb esetekben a tárgyalások nagyrészt kudarcra vannak ítélve, hacsak nincs egy olyan külső hatalom, amely mindkét félre rá tudja erőltetni az akaratát és rákényszeríteni őket a háború lezárására.

Az orosz-ukrán háború esetében nehéz elképzelni azt, hogy a közel hatezer nukleáris töltettel rendelkező Oroszországra bárki rá tudja erőltetni az akaratát.

Márpedig ha nincs győzelem vagy vereség, és bármelyik fél bízik a katonai megoldás sikerében, akkor nem lesz érdekelt a tárgyalásokban – hacsak ezek a tárgyalások nem a győztesnek járó ultimátum elfogadásával végződnek.

Az elmúlt évtizedek nemzetközi konfliktusait vizsgálva alapvetően a következő lehetséges forgatókönyvek mutatkoznak a modern kori háborúk lezárására:

Abszolút katonai győzelem vagy vereség . Ez egy viszonylag egyértelmű helyzet: a győztes mindent visz, és ráerőlteti a vesztes félre a saját feltételeit, beleértve a másik fél területeinek az elcsatolását, büntetőeljárásokat a katonai vezetők felett és kemény jóvátételt a háborús pusztításért. Például Németország a második világháború miatti reparációs kötelezettségeit jogilag csak 1990-ben zárta le, de az utolsó jelentős kárpótlási kifizetések 2005-ig folytatódtak.

. Ez egy viszonylag egyértelmű helyzet: a győztes mindent visz, és ráerőlteti a vesztes félre a saját feltételeit, beleértve a másik fél területeinek az elcsatolását, büntetőeljárásokat a katonai vezetők felett és kemény jóvátételt a háborús pusztításért. Például Németország a második világháború miatti reparációs kötelezettségeit jogilag csak 1990-ben zárta le, de az utolsó jelentős kárpótlási kifizetések 2005-ig folytatódtak. Közvetlen tárgyalások és béke . A tárgyalások közvetlenül történnek a szereplők között. Ilyen volt például a vietnámi háborút lezáró párizsi békemegállapodás 1973-ban. Hozzá kell tenni, hogy a békeszerződés aláírása után a harcok Észak- és Dél-Vietnam között folytatódtak, csak már az Egyesült Államok részvétele nélkül, és a felek rendszeresen megsértették a tűzszünetet. A háború csak 1975 tavaszán ért véget véglegesen, amikor Észak-Vietnam elfoglalta Dél-Vietnám központját, Saigont (mai nevén Ho Si Minh-várost).

Amerikai katonák által felégetett falu Vietnamban 1967-ben. Forrás: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

Közvetítővel szervezett tárgyalások . Ebben az esetben a közvetítő általában egy erősebb fél, és a legtöbbször a béke betartását békefenntartó kontingens jelenléte garantálja. Ez történt például a boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződésnél 1995-ben. A háború végét végül a NATO katonai beavatkozása kényszerítette ki, és a daytoni egyezmény értelmében Bosznia-Hercegovina föderatív állammá alakult. Az egyezmény végrehajtását és a béke fenntartását egy 60 ezer fős NATO-erő (IFOR) felügyelte, amelyet később kisebb létszámú SFOR, majd 2004-től az EUFOR váltott fel.

. Ebben az esetben a közvetítő általában egy erősebb fél, és a legtöbbször a béke betartását békefenntartó kontingens jelenléte garantálja. Ez történt például a boszniai háborút lezáró daytoni békeszerződésnél 1995-ben. A háború végét végül a NATO katonai beavatkozása kényszerítette ki, és a daytoni egyezmény értelmében Bosznia-Hercegovina föderatív állammá alakult. Az egyezmény végrehajtását és a béke fenntartását egy 60 ezer fős NATO-erő (IFOR) felügyelte, amelyet később kisebb létszámú SFOR, majd 2004-től az EUFOR váltott fel. Konfliktus „befagyása” tartós békemegállapodás nélkül. A harcok intenzitása fokozatosan csökken, majd befagy a kialakult frontvonalak mentén, időről időre jelentkező kisebb incidensek mellett. A Szovjetunió összeomlása óta a posztszovjet térségben kirobbant összes konfliktus befagyott, vagyis könnyen lehet, hogy ez a forgatókönyv vár majd a jövőben Ukrajnára is. Ebben a cipőben jár 1990 óta Transznisztria (hivatalosan Moldova része), 1992 óta Abházia és Dél-Oszétia (hivatalosan Georgia [Grúzia] része), vagy 1994-et követően ilyen volt Hegyi-Karabah (Azerbajdzsán része). Ez utóbbit azonban Azerbajdzsán 2023-ban rövid harcokat követően visszaszerezte Örményországtól, kihasználva az oroszok lefoglaltságát Ukrajnában. Egyébként ilyen befagyott konfliktus jelen van az Európai Unióban is – 1974 óta ebben az állapotban él Ciprus, amelynek a kettészakadt határait ENSZ-békefenntartók felügyelik.

Lenin szobra Tiraszpolban, Transznisztria (Dnyeszter Menti Köztársaság) központjában. Forrás: Oleg Saenco / Getty Images

A lezárás folyamata

Donald Trump amerikai elnök már a választási kampányában is központi szerepet szánt az orosz-ukrán háború lezárásának, és ehhez egy igen konkrét terve volt: erősebb, kényszerítő erőként közbelépve, közvetítőként akarta rákényszeríteni a feleket a megegyezésre (bónuszokat és egyben szankciókat ígérve). Az első lépés lett volna egy általános és feltételek nélküli, 30 napos fegyverszünet, amely újra és újra meghosszabbítható. A harcok felfüggesztése után indulhatnak el a tárgyalások, amelyek akár évekig is elhúzhatóak, mert azt az amerikai elnöki adminisztrációban is pontosan tudták, hogy a rendezés nehéz dió lesz, annyira messze állnak egymástól az álláspontok. Viszont addig is béke van, kvázi befagyasztott állapot mellett.

Miután Moszkvában jól láthatóan nem mutattak nyitottságot az általános fegyverszünetre (kezdetben Ukrajnában sem, de a fegyverszállítások révén Washingtonnak volt ráhatása Kijevre), Trump egy nulladik lépés beiktatásával próbálkozott: részleges tűzszünettel a levegőben és/vagy a tengeren, amely aztán fokozatosan lenne kiterjesztve.

Ez a Trump-féle megközelítés alapvetően a nemzetközi példákat követte.

A háborúk lezárása általában többlépcsős folyamatot igényel, amely magában foglal tűzszüneteket, nemzetközi közvetítést és hosszú távú politikai megállapodásokat.

Orosz csapásban megrongálódott lakóház Kijevben 2025. május 25-én. Forrás: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

Általában az alábbi lépések jellemzőek a folyamatra:

Nem hivatalos egyeztetések: harmadik fél közvetítésével történő informális találkozók, tapogatózó tárgyalások. Ez az, ami lényegében titokban, a nyilvánosság kihagyásával történik. Hivatalos tárgyalások megkezdése, általában harmadik fél szervezésében, semleges helyszínen. Tűzszüneti megállapodás: harcok leállítása vagy részleges korlátozása, gyakran nemzetközi megfigyelők vagy békefenntartók bevonásával. Formális tárgyalási folyamat a békéről. Általában semleges helyszínen, de itt már akár közvetítők nélkül, közvetlenül. Végleges békemegállapodás: jogilag kötelező megállapodás, gyakran nemzetközi garanciákkal és kötelezettségekkel.

A tényleges események aztán persze nem feltétlenül követik ezeket a köröket. A koreai háború lezárását célzó fegyverszüneti tárgyalások már 1951-ben megkezdődtek, vagyis egy évvel a háború kitörése után. A tárgyalások azonban számos megszakítással és hosszú szünetekkel zajlottak, az egyeztetéseken elfogadott tűzszüneteket pedig mindkét fél többször is megszegte. Végül csak 1953. július 27-én írták alá a fegyverszünetről szóló megállapodást – összesen 158 hivatalos tárgyalási ülést követően. A folyamat 2 év és 17 napig tartott, és ebben az esetben csak a fegyverszünet elfogadásáról beszélhetünk.

A két Korea közötti határ a 38. szélességi fok mentén. Forrás: Getty Images

Békemegállapodás a koreai háborúban egyébként mindmáig nem született, és a kezdetben törékenynek tűnő, de már majdnem 72 éve tartó békét csak egy fegyverszünet tette lehetővé. A posztszovjet térség korábbi tapasztalatai és az orosz és ukrán érdekek között tátongó hatalmas szakadék miatt egyáltalán nem lehetetlen, hogy végeredményben nem lesz semmiféle, felek által elfogadott és aláírt béke, csak tűzszünet, ami lehetővé teszi a kialakult frontvonalak befagyasztását.

Címlapkép: Volomir Zelenszkij ukrán, Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök, valamint Angela Merkel akkori német kancellár Párizsban, az elnöki palotában 2019. december 9-én. Az úgynevezett normandiai formátumú tárgyalások a 2014-ben kirobbant donbaszi konfliktus lezárását célozták, de nem vezettek eredményre. Forrás: Christophe Petit Tesson - Pool/Getty Images