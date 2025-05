Megszólalt a német kancellár Putyin tárgyalási szándékáról: hiszem, ha látom

Természetesen ez a lehetséges tartományában van

– mondta Merz arra a kérdésre, hogy átad-e Németország Ukrajnának 500 kilométeres hatótávolságú Taurus rakétákat.

Több konkrétumot ezzel kapcsolatban a kancellár nem mondott, de hangsúlyozta, hogy mielőtt az ukrán katonák használni tudnák a fegyverrendszert, több hónapos kiképzésre van szükség, tehát fél-egy éven belül nem tudnák bevetni.

A jelenlegi kancellár még ellenzékben korábban többször felvetette, hogy hatalomra kerülése esetén megkezdené Taurus rakéták szállítását Ukrajnának. A német rakéták nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek, mint az eddig Kijev által megkapott amerikai ATACMS-, illetve brit/francia Storm Shadow/SCALP rakéták, akár még Moszkva is elérhető velük. Ezért a Kreml többször is „vörös vonalnak” nevezte a rakéták átadását. Olaf Scholz előző, szociáldemokrata kancellár kizárta a rakéták átadását, és az új kormányba is bekerült SPD továbbra is ellenzi ezt.

Merz szerint most arra van szükség, hogy erősítsék Ukrajna katonai támogatását, ebben Németország szorosan együttműködik európai partnereivel.

A német kancellár szerdán Berlinben fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akivel megállapodtak nagy hatótávolságú fegyverrendszerek közös fejlesztéséről, illetve Németország további 5 milliárd eurós katonai támogatást hagyott jóvá Ukrajnának.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Merz és Zelenszkij találkozója után azt mondta, Németország a szemünk láttára sodródik bele a háborúba, ennek pedig katasztrofális következményei lesznek. A kancellár a szerda esti interjúban reagált Lavrov szavaira, mondván:

Az a tény, hogy az orosz külügyminiszter ilyen hevesen reagál, azt mutatja, hogy úgy tűnik, kihívást jelent Oroszország számára, hogy reagáljon.

Merz az orosz-ukrán fegyverszüneti tárgyalások folytatásáról azt mondta,

csak akkor hisz Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, ha megjelenik a tárgyalóasztalnál.

