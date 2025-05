Jelenleg is épül és sok helyen elkészült Ukrajna új védelmi vonala, amely Harkiv városától egészen Vilne Poléig (Zaporizzsja megye) tart. Elemzők szerint a vonal kialakításakor figyelembe vették a drónháború eddigi tanulságait, egyes helyeken pedig már képes lenne feltartóztatni a nagy erejű orosz támadásokat is.

Against renewed attack efforts, has not been idle, and is currently building the New Donbas Line, which stretches from city to (), and which is the fruit of years of drone war experience and, finally, error correction.In #Russian