Támadásba lendült a rettegett JNIM, orosz fegyveresekkel találták szembe magukat

A Clash Riport szerint a JNIM szalafista terrorszervezet a mali hadsereg Boulkessi katonai bázisára csapott le.

A támadásban a jelentés szerint több mint ötven fegyveres életét vesztette, köztük a mali hadsereg katonái, illetve az elsősorban Burkina Fasóban működő, a dzsihadisták ellen küzdő VDP milícia egyes tagjai.

Az áldozatok között Maliban szolgáló orosz zsoldosok is lehetnek.

A mali hadsereg elismerte a támadás tényét, de azt állították, hogy visszaverték azt.

