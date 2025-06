Állítják Moszkvában: ritkán látott hibát követett el az ukrán katona, lecsaptak a szemfüles oroszok

A videón valóban az látható, hogy egy katona egy amerikai gyártmányú Stryker APC-t, vagyis egy páncélozott szállító harcjárművet üldöz. Azonban nem sikerülni utolérnie (a kanyarban egyébként lenne esélye, de lelassít), így a páncélos a videófelvétel tanúsága szerint elhajt a helyszínről.

WAR CAN BE FUNNY:- Ukranian driver of a Stryker APC took a break, not suspecting anything.- Russian recon soldiers snuck up and stole the American APC.- You can see the Ukranian driver running behind them screaming wait for me not understanding what happened. pic.twitter.com/eYhAJGBWoQ