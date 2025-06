Megjöttek az első felvételek: úgy tűnik, valóban pótolhatatlan veszteséget szenvedett az orosz légierő

A legfrissebb információk szerint orosz és ukrán források is egyetértenek abban, hogy nagyjából 10-13, nagyrészt pótolhatatlan repülőgépet veszített el Moszkva az ukrán titkosszolgálat Pókháló-hadművelete során.

Az ukrán listákban rendre feltűnt egy Berijev A-50-es korai légtérellenőrző repülőgép is, ugyanakkor erről korábban nem érkezett felvétel. Sőt, egy időben felmerült annak a gyanúja, hogy az ukránok egy Antonov A-12-est azonosítottak félre.

Friss műholdfelvételek viszont azt mutatják, hogy valamilyen mértékű károkat valóban elszenvedett az orosz A-50-es gép az Ivanovo-i légibázison. A rossz felbontású felvételekből ugyanakkor nem lehet megállapítani, hogy a sérülések mennyire súlyosak, vagy épp javítható-e egyáltalán az orosz AWACS.

Satellite image of Ivanovo Severny air base obtained by shows one A-50 early warning and control aircraft, possibly damaged/destroyed.Notably, the highlighted piles of debris or ruble seen in the image had already appeared a week prior to the attack and likely do not @Hurin92