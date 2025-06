A legújabb képek mutatják meg igazán, hogy mekkora volt az orosz légierő katasztrofális vesztesége

Június 1-én az ukránok egy összehangolt és alaposan kitervelt nagyszabású titkosszolgálati akcióval csaptak le Oroszország reptereire. Most megérkeztek erről az újabb műholdfelvételek.

Eleinte kérdéses volt, hogy pontosan mekkora veszteségeket szenvedett el az orosz légierő a váratlan támadás során. Az ukrán források kezdetekben még arról beszéltek, hogy akár 40 darab stratégiai bombázót is érinthet a támadás, a teljes flotta 34 százaléka semmisült meg, és összesen 7 milliárd dollárnyi kár érte Moszkvát egyetlen nap alatt. Azóta egyre több részlet derült ki, és ezek a számok jócskán visszaestek, nagyjából egyetértés alakult ki, hogy nagyjából 7 darab Tu-95-ös, 4 darab Tu-22-es stratégiai bombázót és egy A-50-es légtérellenőrző gépet vesztett el az orosz légierő. Arról továbbra is zajlik a vita, hogy az An-12-es szállítógép is.

Bár biztosat még mindig nem tudni, a legújabb műholdfelvételek egyre egészebb képet adnak Moszkva veszteségeiről, ezek leginkább az eddigi számokat erősítik meg:

A low-resolution satellite view of the Russian airbase in Olenegorsk, Murmansk region. P.S: the aircraft marked as probably damaged Tu-95 is destroyed An-12 https://t.co/uyJVIa7lTb — Special (Kherson) June 4, 2025

A második felvétel ennél is érdekesebb, mivel jól mutatja, hogy Moszkva mekkora számban tartotta a Belaja légibázison a kulcsfontosságú stratégiai repülőgépeit. Ezeket látva nem lett volna teljesen elrugaszkodott Kijev azon bemondása, amelyet még a támadás utáni órákban osztottak meg, azonban éppen a felvétel mutatja, hogy még számos bombázó épen állomásozik a repülőtéren.

Additional satellite images of the Russian Belaya Air Base by Planet Labs. https://t.co/uyJVIa7lTb — Special (Kherson) June 4, 2025

A június 1-i támadás az alacsonyabb számok ellenére is az orosz légierő történelmének legsúlyosabb veszteségét jelenti.

