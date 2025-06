Bajban lehetnek az oroszok: újabb területen veszhet el a fölény, eddig nagyon bevált Kijev taktikája

A lap arról számol be, hogy megváltozott a helyzet az ukrán légtérben, az egykor domináns orosz légvédelmi rendszereket most egyre másra iktatják ki, méghozzá nem magányos pilóták, hanem összehangolt csapatok. Egy hétfőn közzétett látványos videón az ukrán légierő 39. Harcászati Repülődandárjának Szuhoj Szu-27-es vadászgépe semmisít meg egy orosz légvédelmi járművet. A szovjet gyártmányú szuperszonikus vadászgép pilótája nem véletlenszerűen választotta ki célpontját - ahogy egy ukrán pilóta fogalmazott, „szikével” nyitott utat más ukrán harci gépek bevetéseihez.

Ukrainian Su-27 of the 39th Tactical Aviation Brigade successfully engaged and destroyed a Russian surface-to-air missile system (SAM) using an HARM missile. The strike occurred while the aircraft was performing an escort role for a strike group. P.S: https://t.co/VEREqXzdhM