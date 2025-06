Nagy tévedésre derült fény a Tejútrendszer jövőjével kapcsolatban

A 1912 óta előrejelzett galaktikus ütközés, amelyet a csillagászok "Milkomeda" néven emlegetnek, a korábbi becslések szerint 4,5 milliárd év múlva következett volna be.

A két galaxis jelenleg 2,5 millió fényévre található egymástól, és másodpercenként 100 kilométeres sebességgel közelednek egymás felé.

Egy nemzetközi kutatócsoport azonban újraértékelte a helyzetet, figyelembe véve a Lokális Csoport más galaxisainak gravitációs hatását is. A tudósok 100 ezer szimulációt futtattak a Hubble és Gaia űrtávcsövek új adatait felhasználva, és arra jutottak, hogy

mindössze 2% az esélye annak, hogy a korábban feltételezett 4-5 milliárd éven belül bekövetkezik az ütközés.

For decades, astronomers believed that one day, our Milky Way Galaxy would collide with our nearest major galactic neighbor, Andromeda.Now, with the latest Hubble data and computer simulations, our galaxy's fate isn't as certain: https://t.co/5Zy6cUClVp