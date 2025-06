Önként beismerte a Trump-párti képviselő: nem tudta, miről szavaz a Kongresszusban

Marjorie Taylor Greene az X-en írt arról, hogy nem volt tudomása a Trump-féle "egyetlen nagy, gyönyörű törvényjavaslat" (OBBB) azon rendelkezéséről, amely

egy évtizedre megakadályozná, hogy az egyes államok szabályozzák a mesterséges intelligenciát (AI).

A teljes átláthatóság jegyében: nem tudtam az OBBB 278-279. oldalán lévő szakaszról, amely 10 évre megfosztja az államokat attól a jogtól, hogy törvényeket hozzanak vagy szabályozzák az AI-t,

- ismerte el a georgiai képviselő, majd hozzátette: "határozottan ELLENZEM ezt, ez az államok jogainak megsértése, és NEMMEL szavaztam volna, ha tudtam volna, hogy ez benne van" (kiemelések az eredetiből - a szerk.).

Full transparency, I did not know about this section on pages 278-279 of the OBBB that strips states of the right to make laws or regulate AI for 10 years.I am adamantly OPPOSED to this and it is a violation of state rights and I would have voted NO if I had known this was in pic.twitter.com/bip3hztSGq