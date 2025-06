Történelmi lépésre készül Washington, és ez elég rosszat jelent Ukrajnának

Az Ukrán Védelmi Kapcsolattartó Csoport, más néven a Ramstein Formátum három éve alakult meg, ahogy a nevében is benne van, a háborúval sújtott kelet-európai ország támogatására. Az eddigi találkozók alkalmával közös volt, hogy azokon részt vett a Fehér Ház képviselője is, jelezve, hogy a nyugati nagyhatalom határozottan kitart Kijev támogatása mellett. A június 4-én megrendezésre kerülő, több mint 50 ország részvételével tartandó találkozón viszont most nem lesz ott Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter.

A politikus a várakozások szerint az esti órákban érkezik majd meg Brüsszelbe, de eddigre a találkozó már véget fog érni. A lap forrásai szerint Hegseth ezúttal videón sem jelentkezik be az ülésre.

Ez a legújabb lépés az Egyesült Államok azon lépéssorozatában, amelyet az ukrajnai háborús erőfeszítésektől való elhatárolódásra tett

– írja az AP.

A cikk hozzáteszi, hogy a távolmaradásnak köze lehet ahhoz a kijelentéshez, amit Emmanuel Macron francia elnök tett nemrégiben. A vezető arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy az „veszélyes játékot játszik”, ha a Kínával való esetleges konfliktusra koncentrálás miatt inkább elhagyják az ukrajnai kérdést.

Címlapkép forrása: Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images