Az ukrán SZBU vasárnap azt jelentette, hogy egy komplex dróntámadáson keresztül összesen 41 orosz katonai repülőgépet, főleg stratégiai bombázókat rongáltak és semmisítettek meg, Oroszország katonai repterein:

Oroszország ma reggel hivatalosan is kommentálta a veszteségekről közzétett konkrét számokat:

Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes azt állítja, hogy a valódi veszteség nem 41, hanem nulla.

Az érintett felszerelések, ahogy a védelmi minisztérium képviselői jelezték, nem semmisültek meg, csak megsérültek. Meg lesznek javítva”

– mondta Rjabkov, aki szerint „inkonzisztenciák” vannak az SZBU jelentéseiben és „az adatokra kell támaszkodni”, melyek szerinte kizárólag az orosz védelmi minisztériumnál elérhetők hitelesen.

A támadásról készült felvételek alapján az SZBU által jelentett 41-es szám valóban túlzó, de a közzétett drónfelvételek, műholdfelvételek alapján legalább 11-12 stratégiai bombázó javíthatatlan károkat szenvedett, tehát biztosan nem igaz, hogy az összes gép javítható.

Grab your popcorn The Security Service of Ukraine shared rare footage from the Pavutyna special op.Destroyed: A-50, Tu-95, Tu-22, Tu-160, An-12, Il-78. pic.twitter.com/chBcrpsdbw