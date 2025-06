Musk bejelentése sokkolta az űripart: veszélybe kerülhet Kapu Tibor történelmi pillanata

Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója csütörtökön bejelentette, hogy vállalata megkezdi a Dragon űrhajók fokozatos kivonását az aktív szolgálatból, miután egyre jobban fokozódik az ellentét közte és Donald Trump amerikai elnök között – a döntésnek pedig komoly magyar vonatkozása is van.

A bejelentés Musk saját közösségi médiafelületén, az X-en jelent meg:

Az elnök szerződésmegszüntetésre vonatkozó kijelentéseinek hatására a SpaceX haladéktalanul megkezdi a Dragon űrhajók kivonását a szolgálatból

– írta a milliárdos vállalkozó.

In light of the Presidents statement about cancellation of my government contracts, will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately @SpaceX — Elon (Musk) June 5, 2025

A Dragon űrhajók eddig kulcsszerepet játszottak az amerikai űrprogramban. Legutóbb idén márciusban hozták haza sikeresen a NASA két űrhajósát, Butch Wilmore-t és Suni Williams-t, miután hónapokig a Nemzetközi Űrállomáson ragadtak a fejlesztés alatt álló Boeing Starliner hibája miatt.

A kihívó gyenge teljesítménye viszont azt is jelenti, hogy nincs más (amerikai) alternatíva az Egyesült Államok számára, ha embereket akar küldeni a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), ezért Musk bejelentése komoly fennakadásokat okozhat az amerikai űripar működésében. Eközben olyan hírek is napvilágot láttak, hogy a Szenátus fontolóra veszi a NASA költségvetéséből nemrég megvágott mintegy 10 milliárd dollár visszaállítását, beleértve 4,2 milliárd dollárt a Space Launch System (SLS) program támogatására.

Also hearing that Senate Commerce may restore some $10 billion in cuts to NASA's budget, including adding $4.2 billion for SLS. Given the tiff between the President and Elon you have to wonder if the White House will fight it. https://t.co/XfPEASOeND — Christian (Davenport) June 5, 2025

Ha a Kongresszus valóban megerősíti az Space Launch System (SLS) finanszírozását – amelyet a SpaceX Starshipjével szembeni állami alternatívaként értelmeznek –, az komoly politikai üzenetet hordozhat. Fontos megjegyezni, hogy jelenleg az SLS az egyetlen jelentős amerikai kihívója – még ha erről meg is oszlanak a vélemények – a SpaceX legújabb fejlesztésének.

Ugyanakkor, ha kizárólag a már működő rendszerekre koncentrálunk, akkor

a SpaceX-nek jelenleg nincs valódi versenytársa.

Az innovatív vállalat Falcon 9 rakétái 2024-ben összesen 134 indítást hajtottak végre (132 Falcon 9 és 2 Falcon Heavy), ami az összes amerikai indítás közel 85%-át, valamint a globális indítások több mint felét tette ki. Még látványosabb a fölény, ha az űrbe juttatott hasznos teher adatokat nézzük: a SpaceX körülbelül 1,500 tonnát juttatott Föld körüli pályára, ami több mint húszszorosa a második helyezett kínai CASC által jelentett 62,6 tonnának. Ez alapján a SpaceX egymaga a világűrbe eljuttatott teljes hasznos teher több mint 59%-áért volt felelős.

It's been another year of mass-to-orbit domination by . Their Falcon family has launched approx. 1,500 metric tonnes to orbit of reported mass.That's over 20x 2nd place worldwide. That's over 500x 2nd place in the US.Full results are below the fold Company | @SpaceX — Ryan (Caton) December 31, 2024

Musk döntése ugyanakkor nem csak amerikai, hanem nemzetközi vonatkozásokkal is bír.

Hiszen éppen ezekben a napokban indulna történelmi küldetésére Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa

aki az Axiom Space és a SpaceX közös Ax-4 missziójának keretében juthat fel az űrbe - pont egy Dragon kapszula fedélzetén. Egyelőre azt nem tudjuk, hogy az "azonnali kivonás" mit jelent a gyakorlatban és hatással lehet-e a június 10-i indításra.

