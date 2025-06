Történelmi sikert jelentett be Ukrajna: azt mondják, leszámoltak a rettegett orosz Iszkander-rendszerrel

Az ukrán jelentés szerint az Iszkander-rendszer az orosz haderő 26-os számú rakétadandárjához tartozott, a brjanszki Klincij mellől akart kilőni egy rakétát Kijevre.

Azt állítják:

egy Iszkander-indító egészen biztosan megsemmisült és két másik megsérült.

Az akcióról felvételt tett közzé az ukrán vezérkar.

Ukrainian Armed Forces Report Destruction of Russian Iskander Missile SystemAccording to a statement from the Armed Forces of Ukraine, a Russian Iskander missile launcher was destroyed in a coordinated strike involving Ukraines military, the Security Service of Ukraine pic.twitter.com/xlIL7WAxi5