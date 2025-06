Videó: a legjobb nyugati fegyvereit vetette be Ukrajna az orosz offenzíva ellen, csúnya vége lett

Orosz források tették közzé a rövid videót, amelyen egy amerikai gyártmányú M1A1 Abrams harckocsi látható, amelyet az orosz katonák elfognak, és elvontatnak. A páncéloson nem látszódnak jelentős külsérelmi nyomok, így egyelőre nem egyértelmű miért hagyta hátra a kezelőszemélyzet.

A videó állítólag a Szumi régióban készült.



Russians captured another Abrams, this time in the Sumy region. pic.twitter.com/u7dpdVh4yH