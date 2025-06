Videó: akcióba lépett az ukrán Mi-24-es – Szabályosan levadászta az orosz Gerányt

Annak ellenére, hogy Ukrajna és Oroszország együttesen több száz Mi-24-es harci helikoptert tart hadrendben, ritkán láthatjuk ezeket a gépeket a frontvonalhoz közel: ennek oka elsősorban az, hogy ezek a régi, szovjet gyártmányú forgószárnyasok ma már igencsak sérülékenyek a modern légvédelmi fenyegetésekkel szemben.

A gépek szerepe felértékelődött azonban, ahogy Oroszország és Ukrajna elkezdte egymás területét célba venni egyre intenzívebb nagy hatótávolságú dróncsapásokkal, hiszen

kiderült, hogy a régi Mi-24-esek kifejezetten hatékonyak a nagy hatótávolságú robotgépekkel szemben.

Most ukrán oldalról jött videó, ahogy egy – talán Csehország által adományozott – Mi-24V harci helikopter elfog egy orosz kamikaze-drónt, vélhetően egy Sahed / Gerány UAV-t.

Footage of a Ukrainian Mi-24V Hind Helicopter gunship shooting down a Russian Shahed attack drone with a burst from its Yak-B 12.7mm gatling gun. pic.twitter.com/5Wh58SrUhU