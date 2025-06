Áll a bál az Egyesült Államok legmodernebb lopakodó vadászgépe körül: nem tudnak megbirkózni a kulcsfontosságú AESA-val

Jelenleg is zajlanak az Egyesült Államok legmodernebb vadászgépének a korszerűsítési munkálatai, most a radar van fókuszban. A Pentagon azt állítja, hogy az új eszköz készen áll majd az idei 17-es sorozatú repülőgéptörzseire szereléshez, de a gyártó, Lockheed Martin vezérigazgatója kockázatokra figyelmeztetett egy váratlanul felbukkant levélben. Az „ellenőrzött, nem minősített” címkével ellátott üzenetet David Allvinnak, a légierő főnökének küldték. A hadiipari óriás azt javasolja, hogy a csúszások elkerülése érdekében hajtsanak végre módosításokat a géptörzsön, hogy az be tudja fogadni az új, APG-85 névre keresztelt radart. Az új kialakítás viszont csak sokkal később, majd a 20-as sorozatban jöhet, akkor szerelhetik fel aktív elektronikusan szkennelt radarral (AESA). Az nem derült ki pontosan, hogy az addig gyártott szériák radarjaival mi a terv pontosan.

A lapnak megszólaló szakértők szerint egészen biztos, hogy nem fog időben elkészülni az új radar, de később a vevő majd tud választani a különböző radartípusok közül.

Ha nem tervezési, hanem ellátási problémáról van szó, akkor találnak egy beszállítót, aki meg tudja csinálni, amire szükségük van, és akkor hamarabb meg lehet kapni a 85-öst. Ez igazából attól függ, hogy mi lehet a lehetséges késedelem oka

– mondta el JJ Gertler, a Teal Group tanácsadó cég vezető elemzője.

A tervezők januárban ugrottak neki a géptörzs áttervezésének, az ígéretek szerint ezzel augusztusban lesznek készen. Azt várják ettől, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé válik az F-35-ösök gyártása, és a radar gondokat is meg tudja oldani.

A fejlett AESA technológiát nehéz kifejleszteni, különösen akkor, ha egy kis méretű, illeszkedő funkcióra van szükség, és azt egy taktikai vadászgép belsejébe kell telepíteni, amelynek aztán integrálódnia kell a fedélzeten található összes többi érzékelővel és küldetésrendszerrel

– beszélt a nehézségekről egy névtelenséget kérő magas rangú kongresszusi munkatárs.

