Állítják az orosz milbloggerek: kilőtte a rettegett Oresnyik rakétát Moszkva, súlyos kudarcot szenvedett Oroszország

Észak-Kazahsztán égboltján az éjszaka – páhuzamosan Oroszország nagyméretű, Ukrajna elleni rakétacsapásával – látványos jelenség volt megfigyelhető. Orosz és ukrán milbloggerek egyből reagáltak az esetre: állították, Oroszország kilőtte a rettegett Oresnyik rakétáját, azonban a modernizált RSz-26 Rubezs, amit eddig mindössze egyetlen egyszer vetettek be,

darabjaira hullott a légkörben.

Az Oresnyik egy orosz közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (MRBM), amely MIRV robbanófejjel rendelkezik és amelyet Oroszország az Ukrajna elleni háborúban vetett be először. Az ukrán hírszerzés szerint a fegyver sokkal nagyobb rombolásra lehet képes, mint amit az első bevetésekor láthattunk, és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin szerint a nyugati légvédelmi rendszereknek nincs esélyük arra, hogy lelőjék ezt a hiperszonikus rakétát.

Тут такое пишут, что вроде бы россия запустила по Украине Орешник, но он взорвался недалеко от границы с Казахстаном.They say that Russia launched Oreshnik in Ukraine, but it exploded near the border with Kazakhstan. pic.twitter.com/wsFn8h2PpS